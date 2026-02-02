El Juvenil División de Honor 'Valle del Ebro Fuenmayor', campeón de invierno y con plaza para la Copa de España - 'VALLE DEL EBRO FUENMAYOR'

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras 15 jornadas de campeonato, Valle del Ebro Fuenmayor ha sumado un total de 10 triunfos, 2 empates y tan solo dos ocasiones en las que se ha quedado sin premio después de esforzarse hasta el final.

Valle del Ebro Fuenmayor ha marcado un total de 73 goles en 15 partidos, es decir, promedian más de 4 tantos por choque. También, son la primera escuadra que menos dianas recibe en contra con 34, siendo poco más de dos por encuentro. De esta forma, Valle del Ebro Fuenmayor ha puesto punto y final a una primera vuelta magistral: líderes de la categoría y campeones de invierno.

El Club sigue haciendo historia y llevará el nombre de La Rioja y de Fuenmayor, a la Copa de España donde se dan cita los ocho mejores equipos Juveniles DH del país. Y como atractivo esos mismos días y en el mismo lugar se juega la Copa de España de Primera División. La Copa de España se disputará del 20 al 22 de marzo en Granada.