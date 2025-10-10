El Juzgado avala la expulsión de la portavoz del GPS del pleno extraordinario del 25 de febrero de 2025 en Calahorra

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Logroño "ha dictado una sentencia desestimando el recurso presentado por la portavoz del grupo municipal del PSOE, Elisa Garrido, contra el Ayuntamiento de Calahorra y la alcaldesa de la ciudad, Mónica Arceiz, por ser expulsada del pleno extraordinario celebrado el 25 de febrero de 2025".

El tribunal considera "que no se vulneró el derecho fundamental de participación política, que es lo que denunció, ya que la expulsión de la concejala socialista se realizó conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales".

Previamente a expulsarla del salón de plenos, la alcaldesa de Calahorra le había realizado tres llamadas al orden con el fin de mantener el orden institucional en la sesión plenaria.

Como indican desde el Ayuntamiento de Calahorra, "las llamadas al orden fueron ignoradas por la portavoz del grupo municipal del PSOE y la alcaldesa cumpliendo el Reglamento que rige los plenos la expulsó del salón de plenos. Elisa Garrido abandonó su asiento, pero no el salón de plenos, siguiendo la sesión desde los asientos reservados para el público".

La sentencia impone a la actora el pago de las costas con un límite de 600 euros.

Cabe recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de La Rioja.