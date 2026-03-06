Kirké y CNT saldrán a la calle "por todas las mujeres ignoradas, humilladas y maltratadas por las instituciones" - EUROPA PRESS

Será a las 11,00 h. desde los Juzgados de Logroño, no interferirá con la convocatoria de la Plataforma 8M: "La idea es sumar, no dividir"

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) - La Asociación Kirké-Feministas en Acción saldrá a la calle el próximo domingo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, junto a CNT y Supervivientes en Acción, con un objetivo claro: "condenar la violencia institucional" ante un sistema "que revictimiza, desprotege y silencia a las mujeres".

Como han asegurado en una rueda de prensa se manifestarán "por todas las mujeres que han sido ignoradas, despojadas de sus derechos, humilladas y maltratadas por las instituciones. Por todas las que han sido revictimizadas por el sistema judicial y por todas las que han sufrido violencia machista y no han encontrado justicia. Por ellas, estamos aquí".

La presidenta de Kirké, Isabel Ilzarbe, ha explicado que la manifestación comenzará a las 11,00 horas del 8M desde el Palacio de Justicia de Logroño de manera que no interferirá a la otra cita convocada por la Plataforma 8M, prevista para las 12,30 horas. En este sentido ha querido dejar claro que "la idea es sumar, no dividir" pero "sí que queremos poner el foco en este tipo de violencia que es más desconocida". De hecho, ha indicado, "muchas de nosotras acudiremos a las dos convocatorias".

"CÓMPLICE Y PERPETUADOR DE LA VIOLENCIA"

Ilzarbe ha puesto énfasis en asegurar que "el sistema judicial que debería protegernos, se ha convertido en cómplice y perpetuador de la violencia" y por ello anima a la ciudadanía a acudir a la cita para no invisibilizar este tipo de casos.

En los propios Juzgados, las convocantes aprovecharán para leer un manifiesto en el que lamentarán también "la lentitud, inacción, apatía y la ineptitud del sistema".

Como explican, la violencia patriarcal "no solo se ejerce en las casas, en los centros de trabajo y en las calles, no se esconde únicamente en los hogares o en los cuerpos de las víctimas de la violencia machista".

Por eso quieren señalar con fuerza "que las instituciones silencian, violentan y asesinan a las mujeres así como a víctimas vicarias, como el niño de 13 años asesinado en Sueca (Valencia) por el padre de un amigo, un hombre con antecedentes por violencia de género que un juez negligente dejó en la calle para que pudiese vengarse y matar con total libertad".

"PROTEGEN AL AGRESOR"

Para Kirké y la CNT estos no son "casos aislados" sino que forman parte de una "violencia estructural y sistemática" porque "el feminicidio, las agresiones sexuales, las violencias físicas, psicológicas y económicas presentes antes, durante y después de las denuncias y de los procesos judiciales encuentran su lugar en la pasividad y desidia de los jueces, instituciones y leyes que protegen al agresor y revictimizan a la mujer".

Como ha indicado Ilzarbe la manifestación partirá de los juzgados y posteriormente recorrerá Marqués de Murrieta, Gran Vía, Daniel Trevijano, Bretón de los Herreros para terminar en la Delegación de Gobierno.

LOS CASOS DEL EX-DAO, DE LOS 'TRES MARQUESES' O DE JULIO IGLESIAS

Como ejemplos de este tipo de violencia, Ilzarbe ha recordado el reciente caso del ex-DAO de la Policía Nacional "acusado de violar, acosar y amenazar a una subordinada". Sobre este caso, ha leído, "existen indicios objetivos de todo ello incluso se sabe que lo hizo en un piso oficial del Ministerio de Interior" y "se sospecha además que el ministro Marlaska lo sabía y lo ha ocultado".

Pero también se ha referido al "criminal del prostíbulo 'Tres Marqueses' en Recajo (La Rioja). "Tras un acuerdo sancionado y bendecido por un juez ha sido condenando a un mísero año de cárcel y a dos multas -que juntas no llegan a 5000 euros- por no pagar la seguridad social de 16 'empleadas de la limpieza', como así las denomina".

Pero saliendo del foco nacional o regional también lamenta "la declaración de incompetencia de la justicia española" para juzgar al cantante Julio Iglesias "por los abusos denunciados por sus empleadas".

En otro orden de asuntos, Ilzarbe también se ha querido referir a la situación de muchas mujeres "acosadas y vejadas en el trabajo por parte de compañeros, jefes o superiores también en el ámbito de los partidos políticos, es un problema acuciante y persistente".

JUZGADO NÚMERO 1 DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

De igual modo se ha referido a la situación del Juzgado Número 1 de Violencia sobre la Mujer de Logroño "que ha sido denunciado reiteradamente en los últimos años por su maltrato a las mujeres que sufren violencia machista".

Dicho juzgado -insiste- "nos muestra que no están para protegernos, están para callarnos y despojarnos de nuestra dignidad, como ha quedado claro tras las enuncias y peticiones de amparo presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial por numerosas mujeres y colectivos".

Por ello, afirma, "nos enfrentemos a una violencia institucional que silencia o desestima nuestras denuncias, favorece un trato vejatorio hacia las víctimas, las desprotege y ofrece respuestas insuficientes a su situación emocional, económica y laboral".

A ello se suma que "se les niega o impide el acceso a derechos reconocidos, reduce la penas a los maltratadores, permite a estos violar órdenes de alejamiento impunmente, que caduquen y puedan volver a casa con su víctima y pone trabas a nuestras luchas de manera sistemática".

"Es un maltrato legal, un feminicidio judicial, político y social", ha lamentado.

"JUSTICIA PARA TODAS"

Por eso inciden en la importancia de la cita de este domingo, "queremos justicia para todas, un cambio radical en el trato de las víctimas de violencia machista".

Exigen también "la eliminación de la impunidad". Por todo ello "salimos a la calle, por todas las mujeres que han sido despojadas de sus derechos, por todas las que han sufrido violencia machista y no han encontrado justicia, estamos aquí".

Finalmente, las convocantes esperan que "muchas personas se animen a acudir a la cita" porque "todas las mujeres que sufren este tipo de violencias deben sentir no solo que todas estamos en contra de ellas sino que no vamos a permitir que sigan sucediendo".