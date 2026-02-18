Kirké pone el foco "en las mujeres que resisten: migraciones africanas y la lucha iraní por la libertad"

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Kirké: Feministas en Acción' ha programado para los días 20 y 21 de febrero dos actos en la Biblioteca de La Rioja que abordan, desde el arte y el testimonio directo, dos de los conflictos de actualidad más urgentes: las migraciones de mujeres en África Occidental y la represión que sufren las mujeres en Irán. La jornada del 21 se cerrará con un acto homenaje en la Plaza de San Agustín de Logroño.

La Biblioteca de La Rioja acogerá el jueves 20 de febrero, a las 18,30 horas, la tercera sesión del Ciclo de Cine 'La Mujer en el Mundo II', organizado por la Asociación Kirké: Feministas en Acción. En esta ocasión se proyectará Frontières (Burkina Faso, 2017), de la directora Apolline Traoré.

La película narra el viaje de cuatro mujeres de diferentes países de África Occidental que se encuentran mientras cruzan varias fronteras camino a Bamako, en Mali. Enfrentadas a obstáculos, peligros y prejuicios, estas mujeres comparten sus historias, sus miedos y sus esperanzas, tejiendo una sororidad inesperada en medio de la incertidumbre.

Frontières es un homenaje a la fuerza, la resistencia y la solidaridad de las mujeres africanas ante las adversidades.

En un contexto global en el que los debates sobre migración y fronteras marcan la agenda política y social, esta producción africana ofrece una mirada íntima y poderosa sobre el fenómeno migratorio protagonizado por mujeres: sus motivaciones, los riesgos que asumen y la solidaridad femenina como estrategia de supervivencia.

El ciclo, que se celebra en el Salón de Actos de la Biblioteca, propone el cine como herramienta para el análisis y la reflexión en torno a realidades sociales, culturales y de género que a menudo resultan lejanas, pero que interpelan directamente a nuestra responsabilidad como sociedad.

Al día siguiente, el viernes 21 de febrero a las 11,30 horas, la Sala de Conferencias de la Biblioteca de La Rioja acogerá el conversatorio 'Voces de la Resistencia Iraní y Solidaridad Feminista', organizado por Kirké: Feministas en Acción. La ponente invitada será Nilufar Saberi, activista feminista iraní y miembro del movimiento Mujer, Vida, Libertad.

Comprometida con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, Saberi ha participado activamente en la visibilización de la represión contra las mujeres en Irán y en la articulación de redes de solidaridad internacional. Su trabajo se centra en conectar la resistencia dentro de Irán con los movimientos feministas globales, construyendo puentes de apoyo y comprensión mutua.

Irán vive uno de los momentos de mayor tensión de su historia reciente. Desde el estallido de las protestas del movimiento 'Mujer, Vida, Libertad' -nacido tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini en 2022- las mujeres iraníes se han convertido en el símbolo de una resistencia que desafía al régimen con su propio cuerpo, su voz y su vida. En los últimos meses, la represión se ha intensificado: ejecuciones, detenciones masivas, torturas documentadas y un bloqueo informativo que busca silenciar lo que ocurre dentro del país.

El conversatorio se plantea como un espacio de escucha y solidaridad en el que Nilufar Saberi compartirá su experiencia y su perspectiva directa sobre la situación que viven las mujeres en Irán. Un encuentro que busca tender puentes entre realidades, romper el silencio y reforzar los lazos de la solidaridad feminista internacional.

ACTO HOMENAJE

Tras el conversatorio, la jornada del 21 de febrero concluirá con un acto homenaje a las mujeres de Irán en la Plaza de San Agustín de Logroño, a las 13,00 horas. En este espacio público, se leerán textos de autoras iraníes y un manifiesto en solidaridad con su lucha, en un gesto simbólico que traslada a las calles de la ciudad el compromiso feminista con quienes resisten la opresión.

La lectura de textos de autoras iraníes pretende dar visibilidad a la riqueza cultural y la tradición de resistencia literaria de las mujeres de ese país, cuyas palabras han atravesado fronteras y censuras para llegar hasta nosotras.