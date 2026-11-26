La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, en la presentación de los premios - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios ERRE a la Industria Agroalimentaria ha reconocido las prácticas responsables de Lácteos Martínez, GAM Family, Carmelo Beltrán, Bodegas Marqués de Cáceres y Garper Fresh.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, la primera edición de estos premios, promovidos por el Gobierno de La Rioja, se ha resuelto con el reconocimiento a cinco empresas agroalimentarias riojanas "que destacan por su responsabilidad y compromiso con el sector primario".

Los galardones se entregarán el próximo martes, día 1, durante una gala que acogerá uno de los espacios "más destacados" de la sala de barricas de la Bodega Institucional de La Grajera.

El Ejecutivo regional ha dado a conocer los ganadores tras valorar las cualidades de las treinta empresas finalistas, "y una vez vista la estabilidad en sus relaciones contractuales, el número de nominaciones recibidas y su apuesta por asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena, han resultado premiados".

Se trata de Lácteos Martínez en la categoría de agroalimentación, GAM Family, en la de industria cárnica; Frutas y Verduras Carmelo Beltrán en la de frutas y hortalizas; Bodegas Marqués de Cáceres en la de sector vitivinícola, y Garper Fresh en la de conservas vegetales, seta y champiñón.

Estos galardones, ha detallado el Gobierno riojano, se enmarcan en el distintivo ERRE creado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

Con él, se quiere poner en valor las buenas prácticas comerciales que ya desarrollan un buen número de compañías riojanas, reforzar el vínculo entre la industria y el sector primario y facilitar que los consumidores puedan reconocer y respaldar empresas comprometidas con el campo.

La ceramista riojana Tamara Mendaza (lalumbre17) es la autora del novedoso galardón que recibirán los premiados, "una escultura conceptual que representa la confianza y el equilibrio como origen de una relación recíproca que genera valor para todos los integrantes de la cadena agroalimentaria: productores, empresas y sociedad".

En este sentido, ha relatado, "simboliza ese vínculo invisible, pero esencial, que conecta a agricultores y ganaderos con la industria agroalimentaria, a través del reconocimiento mutuo, la colaboración y el compromiso compartido, y que llega finalmente al consumidor, que confía en la seguridad, la calidad y la responsabilidad de los alimentos que consume".

La escultura, ha dicho, "traslada esta idea de confianza compartida través de conceptos como el apoyo, el equilibrio, la igualdad, la reciprocidad y el impulso colectivo, valores que permiten construir relaciones sólidas y transparentes, garantizar la estabilidad, generar rentabilidad y abrir nuevas perspectivas de futuro para todo el sector agroalimentario".