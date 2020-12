Lafuente afirma que la vacunación "es el inicio" pero hace un llamamiento a "no relajarnos" para evitar la tercera ola

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Alberto Lafuente, ha asegurado que la vacuna del coronavirus "es el inicio, pero tenemos que continuar", porque "ahora la responsabilidad de todos es intentar que no tengamos la tercera ola", y sobre todo "no relajarnos"

Ha sido una vez que La Rioja ha comenzado a vacunar a sanitarios en el Hospital San Pedro de Logroño - ayer se inició el suministro de dosis en residencias de personas mayores-. El primero en ser vacunado ha sido el técnico en radiodiagnóstico Pedro Morilla Ilustre, y tras él otros catorce profesionales del ámbito sanitario la han recibido.

El gerente del SERIS ha querido agradecer a los profesionales por lo que "han estado y siguen dando tanto en la primera ola, como en la segunda y tal vez en la tercera, en la que entramos", por lo que "es de agradecer el trabajo increíble que están haciendo, desde el médico, la enfermera, el auxiliar, absolutamente todos, porque gracias a ellos podemos estar en está situación".

Lafuente ha apuntado que una vez que lleguen mañana más dosis, se continuará vacunando a unos 2.200 trabajadores del ámbito sanitario riojano, que se realizará tanto en el Hospital San Pedro como en la Fundación Hospital de Calahorra. Para ello, ha explicado que hay personal formado especificamente para dispensar las vacunas.

Preguntado por aquellos que no quieren ponersela, como ayer ya manifestaron que pasaba con profesionales del ámbito de las residencias de personas mayores, éste ha señalado que entre los del sector sanitario "tienen la actitud de vacunarse". "Ya sabemos que esto es voluntario pero hay una actitud pro-vacuna", ha apuntado.

MOMENTO DE "MUCHA EMOCIÓN"

Por su parte, el director adjunto a la gerencia del SERIS, Francisco Antón, ha destacado que era un "momento muy importante" y de "mucha emoción para los que hemos vivido está situación desde dentro". Ha asegurado que la situación "ha sido de mucha tensión emocional, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de momentos muy difíciles" por lo que "ver que por fin ver eso que estamos esperando desde hace tiempo, que es empezar el camino hacia la solución es importante y emocionante para nosotros".

No obstante, ha recordado que "aunque esto es un paso muy importante no tiene que suponer ningún cambio en absoluto en nuestra actitud,ni en nuestra vida diaria". "No podemos pensar que como esto ha empezado podemos relajarnos y cambiar nuestro comportamiento, sino que tenemos, incluso, que ser más exquisitos, porque es un momento crucial para ganar esta batalla", ha destacado.

FORMACIÓN PARA ADMINISTRAR VACUNA

Por su parte, la coordinadora de Equipos de Atención Primaria de Enfermería, Victoria González González, ha recordado que se han formado a 44 personas que se van a encargar de la campaña de vacunación, a través de dos sesiones formativas de dos horas.

Una de ellas era para temas informáticos y una segunda para la técnica de administración de la vacuna y "cómo es su mecanismo de acción, así como los cuidados posteriores".

La operativa de la vacunación frente al COVID-19 diseñada desde el Gobierno de La Rioja prevé que más 15.000 riojanos puedan recibir su dosis en el primer trimestre de 2021. Esta cifra inicial es provisional y aumentará en función de nuevas aprobaciones de vacunas y cambios en la estrategia de vacunación frente al COVID-19 que determine el Ministerio de Sanidad.