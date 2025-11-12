Laura Arechinolaza y Héctor Segura, nuevos campeones regionales de Caza Menor con Perro

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Caza ha celebrado el Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro, una de las últimas citas del calendario deportivo regional que reunió a los cazadores/as riojanos/as en los terrenos palentinos de Brañosera y Salcedillo y que coronó a Héctor Segura y Laura Arechinolaza como los nuevos campeones regionales de esta modalidad.

Un campeonato acompañado por la climatología y donde la buena organización y el compañerismo permitieron que se desarrollara sin alteraciones.

Héctor Segura subió a lo más alto del podio en categoría masculina con 1.600 puntos, al capturar dos perdices y un zorro y entrar al control a las 13,34 h, más concretamente. Le siguió muy de cerca Rubén Fernández, también con 1.600 puntos (dos perdices y una becada) aunque llegando al punto de control a las 14,02h. En tercera posición finalizó Víctor Aldama, con 1.100 puntos tras abatir un par de perdices.

En la categoría femenina, la cazadora Laura Arechinolaza se proclamó como nueva campeona de La Rioja con 500 puntos conseguidos merced a la captura de una becada, demostrando destreza en el desarrollo de la prueba para imponerse a Amaya Gómez y Lucía Olave.

Desde la Federación Riojana de Caza se quiere destacar el excelente ambiente deportivo y el nivel competitivo, así como la implicación de todos los participantes y jueces que hicieron posible una jornada ejemplar de caza responsable.

Además, la FRC agradece la colaboración de Embutidos Clavijo, patrocinador de los premios y encargado de ofrecer un magnífico almuerzo a todos los asistentes, así como también el apoyo de Unomas Nutrición y Salud Animal, por el cuidado y la atención que brindan a los perros de los competidores, garantizando su bienestar y rendimiento en estas pruebas