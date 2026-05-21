León insiste en el Parlamento: "No vamos a intervenir en las empresas"

La consejera de Empresa, Belinda León - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha insistido hoy, en respuesta a dos preguntas tanto del PSOE como de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja: "No vamos a intervenir en las empresas".

León, en la sesión de pleno de hoy, ha sido cuestionada por el socialista Sergio Martínez Astola, quien ha querido conocer las gestiones que ha realizado, desde el inicio de la legislatura, en relación con la empresa BioCameros, ubicada en Ortigosa de Cameros.

El socialista ha calificado su gestión como "historia de una desidia", a razón de la respuesta que ya había recibido de León por escrito, antes de llevarla como oral a pleno, en la que, ha relatado, no había "ni una solución planteada" y se notaba "despreocupación por el cierre de esta empresa".

León ha comenzado recordando que la empresa presentó concurso de acreedores en el año 2020, gobernando el PSOE, con lo que éste es "el punto de partida" y "determina quien lo heredó y está gestionando".

Ha contado que lo primero que se hizo fue llamar a los propietarios y, ahora, se están manteniendo contactos con la administración concursal, que es en manos de quien está.

No obstante, y apelando a la necesidad de ser un "gobierno responsable", no ha querido "desvelar conversaciones tan delicadas", destacando que el Ejecutivo no va a "sustituir" a la empresa privada.

"No vamos a intervenir jamás las empresas", ha clamado señalando que lo que sí hace el Gobierno de La Rioja es "acompañarles e intentar proporcionar alternativas".

En esta misma línea se ha referido en respuesta a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno sobre si "va a apoyar el Gobierno de La Rioja a los trabajadores y las trabajadoras del calzado en sus reivindicaciones, como hace con otros sectores profesionales".

Moreno ha pedido a León que no le diga que va a "inyectar dinero" a las empresas del sector.

Su pregunta, ha explicado, se refería no a la necesaria "autonomía" de empresa y representantes de los trabajadores "en la negociación colectiva" sino a la necesidad, a su juicio, de la "intervención de las políticas públicas" para que haya "salarios dignos".

Así, ha dicho, el "objetivo" de que haya salarios dignos "tiene que ver con la economía" y le ha preguntado si lo que "importa" es "crecer aunque el abismo con lo que cobran los trabajadores siga creciendo".

"Desde el ámbito del trabajo es desde donde podemos impulsar la batalla contra la pobreza; no es de recibo que la patronal del calzado, que sólo ofrece una subida salarial del uno por ciento, reciba ayudas publicas", ha visto.

León, por contra, ha considerado que "no hay que separar empresa y trabajadores porque todo es un conjunto" y el objetivo es "intentar mejorar la sostenibilidad".

Por eso, ha indicado, se ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas. "Lo que no vamos a hacer es intervenir en las empresas", ha señalado añadiendo que "intentar mejorar las condiciones de las empresas revierte en las condiciones de los trabajadores".

El Gobierno riojano, ha subrayado, no puede fijar salarios e imponer acuerdos.

"No vamos a engañar a los trabajadores e influir en la negociación, porque legalmente no lo podemos hacer", ha dicho considerando que "los trabajadores merecen algo más que una escenificación política y que se les genere falsas expectativas".