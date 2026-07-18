Leyre Amor y Víctor Fernández elegidos reina y rey de las fiestas patronales de Calahorra 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Leyre Amor y Víctor Fernández han sido elegidos reina y rey de las fiestas patronales de Calahorra 2026. Un año más, el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra ha sido el escenario donde la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha desvelado estos dos nombres.

Numerosos familiares, amigos y representantes de las peñas han llenado la Casa Consistorial para asistir a uno de los actos más esperados y emocionantes del calendario preliminar de las fiestas calagurritanas, que cada año despierta una gran expectación.

Leyre Amor Beisti, tiene 26 años y es profesora de Lengua y Literatura, y Víctor Fernández Cristóbal, es informático y tiene 25 años. Los dos jóvenes son de la peña El Sol y han sido elegidos para ostentar este importante título festivo de la ciudad.

Ambos serán coronados reina y rey de las fiestas de Calahorra 2026 el sábado 22 de agosto en la plaza de El Raso a las 20 horas. Tomarán el testigo de Vanesa Pérez (peña El Hambre) y Manuel Garrido (peña Philips mientras el cuerpo aguante), elegidos reyes en 2025.

A partir de ese momento, los nuevos representantes de las fiestas participarán en los principales actos del programa festivo y ejercerán como embajadores y representantes de Calahorra en los diferentes encuentros y celebraciones institucionales y festivas a los que sean invitados a lo largo del próximo año.

Durante el mismo acto de coronación, el Ayuntamiento de Calahorra reconocerá al pintor calagurritano y director del Certamen Nacional de Pintura 'Ciudad de Calahorra' como 'Calagurritano de Honor' en reconocimiento a su trayectoria artística y a su contribución a la promoción cultural de la ciudad.

Este año han sido 13 los jóvenes candidatos, que optaban a los títulos de reina y rey de las fiestas patronales de Calahorra 2026: 7 chicas y 7 chicos. Lorena Ruiz Pérez y Luis Antoñanzas Sota (peña Philips mientras el cuerpo aguante), Leyre Amor Beisti y Víctor Fernández Cristóbal (peña El Sol), Laura Aldama Jimeno y Alex Toledo Moreno (peña Calagurritana), Carla Sainz Díaz y Mohamed Errani Fennane (peña El Hambre), Paula Campo Fadrique y Álvaro Herce Aguilar (peña Riojana), Martina Garrido Gil y Pablo Lorente Ciordia (peña La Moza) y Carlota Lana Arceiz (Club Taurino).

Al finalizar el acto, la alcaldesa de Calahorra ha entregado un ramo de flores a todos los participantes y les ha felicitado y agradecido "su compromiso e implicación con unas fiestas que constituyen una de las tradiciones más arraigadas y queridas de los calagurritanos".