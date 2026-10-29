El libro 'La integración de refugiados en la educación superior' se presenta este viernes en la UR

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El libro 'La integración de refugiados en la educación superior', coordinado por Ana M.ª Vega Gutiérrez, directora de la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, se presenta mañana, viernes 30 de octubre, en el marco de la Jornada 'Migración, Refugio y Derechos Humanos'.

La obra, publicada por Editorial Aranzadi, es un análisis de la situación española desde un enfoque de derechos humanos y de desarrollo competencial, que ofrece una visión exhaustiva del estatuto jurídico de los refugiados, abordando desde su definición hasta los derechos y garantías, así como la pérdida del estatus.

Además, examina los mecanismos de protección internacional y el sistema europeo común de asilo, subrayando el equilibrio entre derechos humanos y seguridad; así como el derecho de acogida en el sistema español, proponiendo herramientas pedagógicas y administrativas para facilitar la integración educativa de los refugiados en la enseñanza superior.

La presentación tiene lugar en el marco de Jornada 'Migración, Refugio y Derechos Humanos', organizada por la Esther Raya Díez, catedrática de Trabajo Social y Servicios Públicos, y la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja.

La actividad es un espacio de encuentro y reflexión para comprender mejor los procesos migratorios contemporáneos, conocer las experiencias de acogida e integración y analizar las respuestas que, desde las instituciones y las organizaciones sociales, se están desarrollando en nuestro entorno.

A través de las aportaciones de especialistas, representantes institucionales y entidades sociales, abordaremos las causas y consecuencias de la migración internacional, poniendo en el centro la dignidad, los derechos y la humanidad de todas las personas.

Está dirigida a estudiantes, profesionales, personal técnico de administraciones públicas, representantes de entidades sociales, investigadores e investigadoras y ciudadanía interesada en conocer mejor las realidades migratorias y los desafíos de la acogida, la inclusión y la protección internacional.