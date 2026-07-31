Licitada la dirección de obras para aulario y nuevo polideportivo del centro escolar de Villamediana por 486.880 euros

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LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Empleo ha licitado la dirección de las obras y la dirección de ejecución de las obras para la ampliación de aulario y nuevo polideportivo del centro educativo de Villamediana de Iregua, por un importe de 486.880,41 euros y un plazo de ejecución, que coincide con el de las obras, de 24 meses, con la previsión de que estas comiencen antes de que finalice el año.

La dirección de las obras y su ejecución es un contrato de carácter complementario al principal de las obras de ampliación de aulario y nuevo polideportivo del centro educativo, pendiente de adjudicación y cuya licitación asciende a 15.327.716,32 euros.

Las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua, que también acoge la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) con alumnos que cursan hasta cuarto de la ESO, permitirá disponer de nuevos espacios y mayor amplitud para atender las necesidades del alumnado.

En la actualidad, debido a que en la última década la población del municipio ha crecido considerablemente y al compromiso de la Consejería de Educación para que los estudiantes puedan cursar los cuatro cursos de la ESO en el mismo centro sin necesidad de desplazarse hasta Logroño, el complejo educativo cuenta con tres conjuntos modulares instalados temporalmente para poder atender a todo el alumnado.

Con el nuevo edificio, el Gobierno de La Rioja procederá a la construcción de nuevos espacios para atender todas las necesidades previstas, además de reformar distintas estancias y crear un nuevo polideportivo.

Actualmente en la parcela existen tres edificios: el primero es un bloque exento, ocupado por el primer y segundo ciclo de educación infantil; el segundo es el edificio del CEIP ubicado en la dirección este-oeste; y para finalizar, se dispone de un espacio destinado a alojar a los estudiantes de secundaria (SIES). Estos dos últimos edificios quedan conectados por las plantas baja y primera.

La ampliación del centro contempla la construcción de un nuevo edificio ubicado en paralelo al CEIP y que conectará con el SIES a través de las plantas baja, primera y segunda. De esta manera se cubre la necesidad de que los edificios estén conectados y funcionen ambos de forma independiente. También se proyecta un nuevo gimnasio en la zona sur-oeste de la parcela, el cual contará con un acceso desde el exterior e independiente de los edificios escolares por la calle Gonzalo de Berceo.