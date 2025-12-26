Licitadas por más de 2,8 millones de euros el contrato para la puesta en valor de las Cloacas Romanas de Calahorra

Obras en las cloacas romanas de Calahorra - MINISTERIO DE VIVIENDA

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a través de la secretaría general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, ha publicado la licitación de las obras de puesta en valor de las Cloacas Romanas de Calahorra, por importe de 2.621.560,25 euros (IVA incluido), así como la del contrato de servicios de dirección facultativa por importe de 221.507,68 (IVA incluido) euros.

El proyecto de ejecución actualizado incorpora la solución arquitectónica necesaria para la inclusión en el entorno de una nueva parcela adquirida por el Ayuntamiento de Calahorra, que permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad de la obra y las de seguridad del entorno. La intervención contempla la consolidación, protección y puesta en valor del tramo de la Cloaca Romana, así como la urbanización y adecuación del espacio público incluido en el ámbito de actuación. En este espacio se generará una nueva plaza y se construirá un equipamiento público.

El plazo de ejecución de las obras se estima en 12 meses, previendo su finalización en el ejercicio 2027.

ACTUACIONES CONTEMPLADAS

Se prevé el desarrollo de actuaciones de consolidación estructural y conservación, tanto de la cloaca como de la bóveda del calado de la bodega. Además, se proyecta la creación de una nueva plaza pública, formada por una sucesión de pórticos en voladizo con planos inclinados que reproducen las cubiertas del entorno y evocan la imagen de un impluvium romano. Este elemento actúa como elemento de sombra, ordena el perímetro y libera el espacio central.

En el ámbito de la plaza se dispondrá un equipamiento público integrado por tres volúmenes destinados al acceso a la cloaca, una sala multiusos para actividades culturales y una cafetería. Estos volúmenes se ubicarán en el perímetro de la plaza, detrás del elemento perimetral de sombra, ocupando espacios intersticiales con el fin de liberar al máximo el espacio central y permitir la continuidad de la campaña arqueológica.

Por este motivo, el espacio público se pavimentará con adoquín sobre tierra, solución que favorece la infiltración del agua de lluvia, evita problemas de escorrentía y posibilita un eventual desmontaje para la continuación de las excavaciones arqueológicas. Además, el despiece del pavimento redibujará la bodega y el trazado de la cloaca romana, preservando la lectura arqueológica del conjunto y manteniendo la continuidad del acceso principal a la plaza desde la calle San Andrés.

El acceso a la nueva plaza se realizará por el límite norte del solar, desde la calle San Andrés; por el sureste, desde la calle Planillo de San Andrés; y por el suroeste, desde la calle Morcillón. La intervención resulta imprescindible para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico, mejorar las condiciones de uso y accesibilidad del espacio público y cumplir los objetivos de regeneración del casco histórico, actuando como motor de revitalización social y urbana.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se enmarca en el Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, destinado a la ejecución de obras relevantes de restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico nacional. El programa contribuye a la creación, mejora y mantenimiento de equipamientos, dotaciones y servicios de interés público, financiados con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, con una inversión asignada en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 cercana a los 24 millones de euros. El Programa de Rehabilitación Arquitectónica funciona desde 1988 y, hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros.

Con iniciativas de este tipo, el MIVAU refuerza el compromiso del Gobierno de España con la conservación del patrimonio mundial, sumando más de 1.500 millones de euros invertidos en los distintos programas de recuperación del patrimonio y de cascos históricos.