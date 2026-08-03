Licitadas obras de construcción de unos vestuarios en las pistas de atletismo municipales de Calahorra

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LOGROÑO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación las obras de construcción de unos vestuarios y gradas desmontables para los dos campos de fútbol del complejo deportivo de las pistas de atletismo municipales por un tipo de licitación de 965.018,67 euros, según ha acordado la Junta de Gobierno Local.

El proyecto consiste en la edificación de un nuevo edificio entre la pista de atletismo y el campo de fútbol de césped artificial, que albergará unos vestuarios. Tendrá una superficie de 387 metros cuadrados en planta baja con pasos laterales a dos extremos, coincidentes con las gradas desmontables dobles a ambos lados del edificio.

Esta actuación se enmarca en la segunda fase de un proyecto destinado a mejorar las instalaciones deportivas, que incluye también la construcción de un nuevo campo de fútbol finalizado a principios de 2026. El precio es el único criterio de adjudicación que se establece y el plazo de ejecución es de 5 meses. El pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto de obras pueden consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

CELEBRACIÓN DE ENCIERROS EN FIESTAS

Además, Calahorra ha acordado que en las próximas fiestas patronales de verano se celebrarán un total de 8 encierros, 6 de reses bravas y 2 de mini bueyes. La Junta de Gobierno Local ha informado favorablemente el desarrollo de estos festejos taurinos. El primer encierro de reses bravas será el 25 de agosto a las 18,00 horas. Los cinco restantes comenzarán a las 9,30 horas los días 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Todos serán con hembras de cualquier edad y machos menores de 3 años, excepto el del 30 de agosto que serán machos menores de 3 años.

Los encierros de mini bueyes, una de las principales novedades de estas fiestas, se celebrarán los días 28 y 30 de agosto a partir de las 17,30 horas. Los encierros del 25, 26 y 30 con reses bravas y los dos con mini bueyes discurrirán por el itinerario corto y los del 27, 28 y 29 por el recorrido largo.

En esta sesión la Junta de Gobierno Local ha adjudicado varios contratos a FCC Aqualia S.A. como el de servicios para la limpieza de la red de abastecimiento de agua potable por el precio de 17.987,07 euros y la construcción e instalación de un sistema de dosificación de desinfectante en línea por la cuantía de 47.141,16 euros. Las dos actuaciones se llevarán a cabo en el polígono industrial de El Recuenco.

También en este polígono se van a instalar dos válvulas reductoras de presión en red de agua potable, cuyo importe es de 12.790,41. Los trabajos los ejecutará FCC Aqualia S.A.

Además, ha aprobado la contratación de los servicios artísticos para la realización del espectáculo 'Bajo el cielo de fuego' de la compañía Xarxa Teatre el 26 de agosto por la cuantía de 16.335 euros y la autorización de la instalación de un puesto para la venta ambulante de castañas para las estaciones de otoño e invierno en el paseo del Mercadal a S.P.C. por el canon anual de 1.513,02 euros.