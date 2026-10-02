Licitadas obras de mejora de la carretera LR-202, en la calle Bretón de los Herreros de Haro, por más de 600.000 euros

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, ha licitado este viernes el proyecto de mejora funcional, urbana y paisajística de la carretera LR-202 a su paso por Haro.

Se trata de un tramo de travesía coincidente con la calle Bretón de los Herreros de la localidad jarrera, que salen con un presupuesto base de 604.907,01 euros y un plazo de ejecución de 5 meses a partir de la firma del contrato.

El objetivo de esta actuación, que abarcará desde el kilómetro 0,190 al 0,570 de la carretera, es reforzar la seguridad vial, mejorar la funcionalidad del tramo y favorecer la integración de la travesía en el entorno urbano y paisajístico de la localidad.

La intervención principal consiste en la reordenación del espacio peatonal de la carretera en base a criterios de accesibilidad universal. Asimismo, se impulsará un eje verde paralelo a la calzada y se adecuará una zona estancial al final del tramo. La actuación se completará con la renovación del firme, así como de la señalización horizontal y vertical.

La mejora peatonal se centrará en la margen derecha de la calle, en una franja actual de tierra de entre 6 y 7 metros de anchura que separa la zona residencial de la calzada. Se trata de un espacio desordenado y sin pavimentación que es utilizado como aparcamiento, dificultando y poniendo en riesgo el tránsito peatonal.

En esta área, se ejecutará una amplia acera peatonal, de entre 4,4 y 4,7 metros de anchura, para ofrecer mayor seguridad, comodidad y accesibilidad a los viandantes. El pavimento estará compuesto de losas y adoquinado de diferentes tamaños y colores, y baldosa podotáctil en las zonas de pasos peatonales.

ZONA ESTANCIAL CONECTADA CON UN PARQUE CONTIGUO.

A lo largo del área peatonal se instalará mobiliario urbano, como bancos, papeleras y una fuente. Asimismo, a la altura del kilómetro 0,500, se habilitará una zona estancial conectada con un parque contiguo cercano a la cuenca del río Tirón.

Por otro lado, se ejecutará un parterre ajardinado de 2 metros de anchura que separará la acera de la calzada. El actual arbolado se mezclará con nuevas especies arbóreas y arbustivas, lo que incluirá la plantación de doce nuevos árboles.

El proyecto abarca la redistribución de la calzada para conseguir 2 carriles de 3 metros de anchura cada uno y un arcén de 0,50 metros junto a la acera existente en la margen izquierda de la calle.

La renovación del firme se llevará a cabo mediante una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor.

El refuerzo de la seguridad vial se completará con la instalación de nuevas señales y marcas viales, así como una rigola de drenaje y un bordillo para separar el tráfico rodado y peatonal.

Finalmente, se aprovechará esta actuación para desplegar nuevas canalizaciones subterráneas de telecomunicaciones y electricidad para poder retirar en el futuro los tendidos aéreos.