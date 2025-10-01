Licitado el proyecto de infraestructuras selvícolas para la mejora de los MUP del Oja y Cárdenas por 751.000 euros

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha sacado a licitación el proyecto de infraestructuras selvícolas para la mejora de la resiliencia de las masas forestales en los Montes de Utilidad Pública (MUP) del Oja y Cárdenas, con un presupuesto de 751.326,96 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto afecta a 14 municipios riojanos y suma una superficie de 351,7 hectáreas, donde se llevarán a cabo diferentes tratamientos selvícolas con el fin de aumentar la capacidad de recuperación de los montes frente a incendios, plagas y enfermedades, así como para reducir la carga de combustible disponible y mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales.

Las actuaciones previstas incluyen clareos, claras, resalveos, cortas de policía y sanitarias, regeneración y trabajos de prevención ante plagas, además de labores de gestión de combustible para la prevención de incendios. Estas intervenciones se consideran esenciales para compartimentar las masas forestales, disminuir la superficie afectada en caso de incendio y favorecer su recuperación natural.

El contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sobre la Gestión Forestal Sostenible, con cargo a los fondos europeos Next Generation. Esta iniciativa establece la finalización de las actuaciones de gestión forestal sostenible antes de junio de 2026.

Además, el proyecto se desarrollará en la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'Sierra de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros', incluida en la Red Natura 2000, y ha sido declarado compatible con los objetivos de conservación de este espacio protegido.

Con esta licitación, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la gestión forestal, la adaptación al cambio climático y la protección del medio natural, asegurando al mismo tiempo la conservación de la biodiversidad y el impulso a la economía local.