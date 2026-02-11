Licitados por 255.000 euros los campamentos infantiles y juveniles del Ayuntamiento de Logroño para verano de 2026

Archivo - Imagen de archivo de una visita del alcalde de Logroño a los niños del último turno del Campamento Infantil de Nieva. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño volverá a ofrecer en 2026 los tradicionales campamentos de verano infantiles y juveniles.

Para ello, la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles ha aprobado la licitación de un contrato para este fin dotado con 254.718,18 euros (IVA incluido), que se desglosan en cuatro lotes en función de la temática de cada campamento:

Lote I (campamento multiaventura): 36.240,41 euros (IVA incluido).

Lote II (campamento marítimo): 36.240,41 euros (IVA incluido).

Lote III (campamento infantil de naturaleza): 81.466,09 euros (IVA incluido).

Lote IV (campamento infantil La Rioja): 100.771,25 euros (IVA incluido).

Con el objetivo de contemplar necesidades especiales que puedan surgir durante la reserva de plazas para los diferentes campamentos, el contrato contempla la posibilidad de un incremento del 20% (50.943,64 euros, IVA incluido) para ascender a una cuantía máxima de 305.664,82 euros (IVA incluido).

En la última edición, celebrada en el verano del año 2025, la Concejalía de Juventud ofreció un total de 520 plazas para niñas y niños de entre 7 y 13 años; a las que se sumaron 180 más de los campamentos urbanos de los centros jóvenes municipales para chicos y chicas de entre 12 y 15 años.

SUBVENCIONES EN MATERIA DE FESTEJOS.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas del ámbito de los festejos y realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

Su objetivo es promocionar el asociacionismo en el ámbito festivo a la par que se fomenta la creación de actividades que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva edición de estas ayudas, dotadas con una cuantía total de 166.000 euros, así como la convocatoria pública, cuyo extracto será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja en los próximos días.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud y deberá realizar el proyecto antes del 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes, junto con el resto de la documentación, deben ser presentadas en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica municipal, en cualquiera de los registros autorizados o en el Registro Electrónico del Punto de Acceso General del Estado.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión de 191 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 100.735,19 euros.

Estas ayudas están destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos básicos relativos a necesidades primarias como, por ejemplo, el cuidado personal o la propia economía familiar, con necesidades derivadas de la manutención, la adquisición de material educativo o gastos de comedor escolar. .