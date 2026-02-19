La Liga Nacional de Kárate reunirá en La Rioja a más de 1.500 jóvenes deportistas de toda España - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá los días 21 y 22 de febrero de 2026 la primera ronda de la Liga Nacional de Kárate en las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil, una de las principales citas del calendario nacional de este deporte, que se celebrará en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño.

La competición reunirá a más de 1.500 deportistas procedentes de medio millar de clubes todo el país -en torno a una decena de ellos, riojanos- y movilizará hasta la capital riojana a entre 3.000 y 4.000 personas entre técnicos, árbitros, personal de organización y familiares de los competidores.

El evento ha sido presentado este jueves, con la participación del director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona; el vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sáinz; el presidente de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, Antonio Moreno Marqueño, y el presidente de la Federación Riojana de Kárate, Samuel Saavedra.

Durante la presentación, el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha destacado que "la celebración en La Rioja de una prueba de la Liga Nacional de Kárate refuerza el posicionamiento de nuestra comunidad para atraer este tipo de grandes eventos deportivos".

En este sentido, Azcona ha subrayado que "agradecemos a la Federación Española de Kárate que nos vuelva a elegir como sede, eso indica el buen trabajo que se hace desde la Federación Riojana en todas las actividades y en la organización, y que nuestras instalaciones son óptimas para el desarrollo de este tipo de actividades de carácter nacional".

Asimismo, Azcona ha puesto en valor "es la primera jornada de Liga Nacional de Kárate donde se esperan a 1.500 deportistas, 300 personas, entre técnicos y organización, y donde con los acompañantes se puede llegar a 4.000 personas en Logroño, que será el epicentro del kárate español".

Desde el Ayuntamiento de la capital, el vicepresidente de Logroño Deporte Miguel Sáinz ha señalado que este encuentro "es una muestra de la apuesta hecha por el turismo deportivo".

"Un esfuerzo -ha añadido- por atraer campeonatos nacionales e internacionales en deporte base que atrae miles de visitantes a nuestra ciudad, lo que supone un enorme potencial económico y de proyección al exterior".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, Antonio Moreno Marqueño, ha indicado que "participarán más de 500 clubes de toda España que se vuelcan con Logroño a la hora de venir a competir".

Ha destacado igualmente que España "es una potencia" mundial en esta disciplina, con más de 80.000 deportistas federados, recordando, por ejemplo, que el equipo español acaba de participar en el Europeo celebrado en Chipre, donde se han conseguido 14 medallas, "lo que nos ha colocado terceros en el medallero".

El presidente de la Federación Riojana de Kárate, Samuel Saavedra, ha destacado que serán "10 clubes riojanos los inscritos en la competición, donde traer eventos a Logroño siempre facilita el poder participar y es un buen incentivo para el resto de clubes".

LA COMPETICIÓN.

La primera ronda de la Liga Nacional de Kárate contará con pruebas de kata y kumite, tanto en categoría femenina como masculina, e incluirá competiciones de para-kárate.

Además de los más de 1.500 competidores inscritos, con 10 clubes riojanos, el evento contará con alrededor de 45 árbitros oficiales, cerca de 300 coach acreditados y personal técnico y organizativo, a lo que se suma un importante número de familiares y acompañantes, lo que incrementa de forma notable la afluencia total de personas a La Rioja durante el fin de semana de competición.

La celebración de esta competición nacional consolida a La Rioja como punto de encuentro del kárate español y refuerza su proyección como territorio preparado para acoger eventos deportivos de gran formato.