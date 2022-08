La limpieza para la instalación de 'Concéntrico 08' en el Parque del Ebro será "respetuosa con el ecosistema del río"

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actuación puntual de limpieza del espacio para la instalación de una de las intervenciones del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño 'Concéntrico 08', tendrá lugar en un área de 200 metros cuadrados en la zona inundable del Parque del Ebro, y promete ser "totalmente respetuosa con el ecosistema del río", según ha subrayado el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga.

El concejal ha explicado este martes cómo, en "aproximadamente una semana", los técnicos municipales llevarán a cabo estas labores de limpieza con el objetivo de "adecuar el espacio a la solicitud de la organización de 'Concéntrico'".

Según ha detallado Zúñiga, esta intervención será la "mínima imprescindible para la limpieza y eliminación de la posible presencia de plásticos u otros residuos de origen humano que el río puede ir dejando a su paso en las orillas".

Esta organización "ya cuenta con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro" tal y como ha indicado Zúñiga, y que este año incluye "una instalación denominada 'Espacio Hiber'" que se ubicará en "la zona próxima al río Ebro, en el entorno del llamado mirador del Parque del Ebro, próximo a la pasarela peatonal".

'Espacio Hiber' es una obra del estudio noruego 'Rintala Eggertsson Arquitects', la cual "plantea la instalación de 40 tableros de contrachapado, con asientos y puertas hacia el río, a modo de mirador, desde dónde las personas puedan sentarse a contemplar el flujo del río" según ha explicado el concejal.

La intención de la obra es la de "que los visitantes puedan observar la belleza sencilla y cotidiana de la realidad que nos rodea" ya que, según expresa el dossier elaborado por la organización del festival, "el flujo del río es un recuerdo del tiempo que pasa y de cómo las decisiones que tomamos hoy influyen en el futuro".

NATURALIZAR LAS RIBERAS DEL EBRO

"Desde la Concejalía de Medio Ambiente tenemos el objetivo de ofrecer el máximo cuidado y respeto a nuestro entorno natural" ha indicado Zúñiga, destacando a su vez "el increíble valor de patrimonio natural que posee nuestro parque del Ebro".

De hecho, el concejal ha recordado la visita del ingeniero agrónomo Santiago Martín Barajalas, autor del proyecto de naturalización del río Manzanares de Madrid y reconocido ecologista, "quién se quedó impresionado con la riqueza natural que tenemos en el Ebro a su paso por Logroño" y quien también "recomendó no invertir en sus riberas, porque son un ejemplo de cómo el río y todo su ecosistema, flora y fauna se han integrado en una ciudad".

Asimismo, Zúñiga ha incidido en que "la ribera del Ebro presenta un hábitat complejo, vivo, libre, dinámico, en constante evolución y con una biodiversidad especial" que se debe, según ha indicado, "a su vulnerabilidad y su riqueza natural, así como juega un papel destacable en la recuperación de especies como el visón europeo".

De igual manera, el concejal ha destacado la madera como un "elemento principal del ecosistema de cualquier ribera" por lo que, ha indicado, "la presencia de estas maneras favorecen la vida y son un indicativo positivo de salud" algo que ha calificado como "imprescindible" para el "funcionamiento ecológico y natural del río" así como constituye "un hábitat de infinidad de especies de animales y plantas, imprescindibles para el río".

Es por todo ello que Zúñiga ha afirmado "en contra de lo que desde algunos partidos políticos sugieren sobre la eliminación de restos de las riberas, la acumulación de troncos y otros restos vegetales" que dichos restos "sirven para minimizar posibles crecidas y restar fuerza al agua del río" reduciendo a su vez, según ha indicado, "los posibles riesgos que pueda ocasionar".

De esta manera, desde la concejalía de Medio Ambiente han asegurado que "la zona inundable y las riberas del Ebro se tocarán lo mínimo imprescindible" algo sobre lo que ha reiterado que "no será por desidia, como algunos acusan, sino por respeto medioambiental".

En base a todas estas razones, Zúñiga ha anunciado que la Concejalía reforzará la labor divulgativa a la ciudadanía, especialmente a colectivos, asociaciones y escolares, ya que "el futuro de La Tierra depende de nuestros hijos" por lo que, ha indicado, "hay que educar a los niños y niñas en el respeto al medio ambiente".

RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANÍA

El concejal ha señalado la protección del ecosistema fluvial del río Ebro como "una labor que debe ser compartida entre el Ayuntamiento y la ciudadanía".

Por ello y para concluir, desde la concejalía de Medio Ambiente, han querido impulsar varias recomendaciones como "no tirar residuos y llevarlos a la papelera, no hacer fuego, tener mucho cuidado con las colillas y nunca tirarlas al suelo, no remover las ramas caídas ni retirarlas de los amontonamientos porque puede molestar a la fauna, o caminar por las sendas sin salirse de ellas".