La Línea 5 del servicio de transporte urbano de Logroño modificará este viernes su recorrido

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la instalación de una grúa en la calle Miguel Delibes este viernes, 8 de septiembre, el itinerario de la Línea 5 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones entre las 8,00 y las 13,00 horas.

Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle:

Madre de Dios-Valdegastea: c/Gral. Vara de Rey-c/Duques de Nájera.

Valdegastea-Madre de Dios: c/ Duques de Nájera-República Argentina- c/ Huesca- c/ General Vara de Rey.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

La línea recuperará su itinerario habitual conforme se abran al tráfico las vías por las que circula normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.