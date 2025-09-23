Llamamiento a la donación: más de 100 personas necesitarán 250 transfusiones de componentes sanguíneos en San Mateo

Se Puede Acudir Al Hospital Universitario San Pedro Desde Hoy Martes Hasta El Viernes De 8 A 20 Horas Y El Sábado De 9 A 14 Horas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de La Rioja ha hecho un llamamiento a la solidaridad debido a que más de un centenar de pacientes necesitarán alrededor de 250 transfusiones de componentes sanguíneos durante la semana que coincide con las fiestas de San Mateo.

En nota de prensa, el Banco de Sangre ha recordado la importancia de contar con donaciones de sangre durante esta semana festiva como consecuencia de la corta vida útil de algunos componentes sanguíneos, como las plaquetas, que tienen un plazo de conservación máximo de siete días.

Las plaquetas son las responsables de mantener una buena coagulación y evitar el sangrado. Un déficit de plaquetas puede aparecer en pacientes con cáncer o en enfermedades malignas de la sangre y cuando esta situación se presenta es posible que el paciente tenga hemorragias graves que pongan en peligro su vida.

Un ejemplo de ello son los enfermos de leucemia, que pueden llegar a necesitar la transfusión de hasta doscientas unidades de este componente sanguíneo a lo largo de su tratamiento.

Todas las personas que deseen donar sangre pueden acudir al Banco de Sangre de La Rioja, situado en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, en horario de 8:00 a 20:00 horas desde este martes, día 23, y hasta el viernes; y de 9:00 a 14:00 horas el sábado.

Además, la unidad móvil estará disponible para facilitar las donaciones en distintos puntos de la comunidad, cuyos horarios y localizaciones pueden ser consultados en la web del centro de transfusión. .

QUIÉN PUEDE DONAR SANGRE

El Banco de Sangre de La Rioja ha recordado que pueden donar todas las personas mayores de edad y que no alcancen los 65 años, que se encuentren bien de salud y cuenten con un peso superior a 50 kilos.

El centro de transfusión ha indicado que se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, si bien en este momento los más demandados son los grupos O- y A-.

Gracias al compromiso de los donantes, este verano se ha podido atender a 710 pacientes en los hospitales de La Rioja. Entre el 21 de junio y el pasado 10 de septiembre, los servicios hospitalarios requirieron más de 1.700 unidades de hematíes, más de 140 de plaquetas y más de 180 de plasma, con un total de 2.014 donaciones recibidas en el mismo periodo.