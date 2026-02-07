Llegan las Jornadas Gastronómicas de la Alubia de Anguiano 2026: Sabor y tradición en el Alto Najerilla

Archivo - Imagen del producto - ALUBIA DE ANGUIANO - Archivo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Alubia de Anguiano anuncia la celebración de sus tradicionales Jornadas Gastronómicas en el Alto Najerilla.

Durante los fines de semana de febrero y marzo de 2026, ocho establecimientos de la zona ofrecerán menús especiales para poner en valor este producto local único y de gran calidad.

El evento, que cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja y La Rioja Capital, busca promover la rica gastronomía de la región y la alubia de Anguiano, una legumbre con arraigo e historia en la cocina riojana.

Los asistentes podrán disfrutar de un menú completo por 24 euros que incluye el plato de alubias, un segundo a elegir, vino, pan y postre.

Las fechas para degustar estos manjares son los días 14, 15, 21, 22 y 28 en febrero, y, en marzo, los días 1, 7, 8, 14 y 15.

Los establecimientos participantes son La Cañada, Valdevenados y La Herradura, en Anguiano; La Escuela, en Brieva; Hostal La Villa, en Canales de la Sierra; la Abadía de Valvanera, en el Monasterio; y Casa Comidas Irene y Venta de Goyo en Viniegra de Abajo.

La Denominación de Origen Protegida Alubia de Anguiano ampara este producto típico riojano, cultivado por una treintena de agricultores locales en aproximadamente 30 hectáreas, asegurando su calidad y origen.