La lluvia, la nieve y las olas pondrán mañana en aviso a once CCAA, con nieves en montañas del sudeste desde 1.100 m

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lluvia, la nieve y las olas pondrán este sábado en aviso a once comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que nevará de madrugada en los principales entornos de montaña del sudeste a partir de una cota de 1100/1300 metros (m), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, registran aviso por lluvias en el litoral cántabro y el centro y valle de Villaverde; Burgos y Soria; Tarragona; Ibérica riojana; y Castellón.

Además, hay aviso por nieve en Granada y Jaén; Teruel; Cordillera y Picos de Europa; Ávila, León y Segovia; y Albacete.

Asimismo, se dan aviso por olas en Ibiza y Formentera y Tenerife.

AEMET prevé que la inestabilidad persista mañana en la Península y Baleares, que estarán bajo la influencia de una dana. Ésta dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Las más abundantes se esperan en el Cantábrico, el nordeste y Baleares, especialmente en Cantabria, Tarragona, Castellón y en Pitiusas, donde es probable que sean fuertes y dejen acumulados significativos.

Asimismo, el organismo estatal avanza que podría registrarse también algún chubasco fuerte o alguna tormenta ocasional en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón. En los principales entornos de montaña se prevén nevadas con una cota de 1300/1600 m, salvo en el sudeste, que se situará en 1100/1300 m de madrugada. A su vez, se registrarán heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña.

Por otro lado, el pronóstico recoge probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y sierras del prelitoral mediterráneo. Habrá cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas de Canarias que dejarán probables precipitaciones débiles; mientras que el resto del archipiélago registrará cielos poco nubosos o con intervalos.

En lo que se refiere a las temperaturas, AEMET espera un aumento de las máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña. Por el lado contrario, indica que predominarán los descensos en el centro y tercio oriental. Asimismo, las mínimas bajarán en la mitad nordeste peninsular. Por lo demás, el resto experimentará pocos cambios.

Por otro lado, el organismo estatal señala que habrá un predominio de viento flojo en el interior, de sudoeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares. Además, se pronosticas intervalos moderados en Baleares, tercio nordeste peninsular y litorales, con intervalos de fuerte en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.