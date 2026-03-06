La lluvia no impide un Logrostock "consolidado" con 111 comercios de más de 30 sectores

Logrostock - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lluvia no ha impedido, en la mañana de hoy, la apertura de la Feria de Oportunidades Logrostock que, en su edición número 24, reúne a 111 comercios en 156 stands que suponen más de treinta sectores.

A la inauguración han asistido el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el presidente de la Federación de Empresas, Eduardo de Luis, además de la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago.

"No se trata solo de una feria de oportunidades, sino de un apoyo y una consolidación del comercio de proximidad", ha resaltado el presidente de la FER recordando cómo es "el que genera empleo y riqueza y le da vida a nuestra ciudad".

El alcalde ha hecho referencia a las 'tres Cs' del comercio: cercanía, cariño y ciudad. Cosas que "sólo se obtienen en la compra detrás del mostrador, hablando con el comerciante, con la comerciante", ha resaltado.

Escobar ha recordado que, hace 24 años, también llovió. "Llovía, pero después de su inauguración, todo el casco antiguo y todo Logroño disfrutó felizmente", ha relatado.

El presidente riojano ha apuntado a que se trata de una feria "consolidada" de "apoyo" al comercio de Logroño, que "vuelve a salir a las calles".

"Una feria referente y atractiva, que brinda una oportunidad a los comerciantes para seguir ofreciendo sus servicios y sus productos a todos los ciudadanos", ha destacado.

"Es verdad que es un fin de semana en el que el tiempo no ha acompañado, pero por eso hay que redorar el esfuerzo", ha señalado añadiendo que "se enmarca, además, en un momento difícil".

Durante tres días (viernes, sábado y domingo), el Paseo del Espolón de la capital celebra la vigésimo cuarta edición de la feria de oportunidades, Logrostock.

Hasta 111 comercios diferentes con propuestas de ropa, calzado, hogar, regalo y complementos, además de alimentación. La pasada edición congregó a 117.525 visitantes.

Habrá stands solidarios dedicados a diferentes ámbitos como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Protectora de Animales o la Asociación Ucrania-Rioja.

Además, esta edición contará con distintas actividades y sorteos que pueden consultar en los folletos, o en la web logrostock.com, y será retransmitido por la influencer Carla Pérez.