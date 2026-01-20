Lluvia, viento, aludes, nieve y olas activan mañana avisos en 14 CCAA, rojo en A Coruña por olas de hasta 9 metros

Archivo - Un hombre se protege del viento y la lluvia en la zona de la Torre de Hércules, a 27 de noviembre de 2021 en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

Un total de 14 provincias --excepto Canarias, Extremadura y La Rioja--, junto a Ceuta y Melilla, activarán este miércoles diferentes avisos por lluvia, viento, aludes, nieve y olaje, que alcanzará el nivel rojo (peligro extraordinario) en A Coruña por olas de hasta 9 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El oleaje también pondrá en aviso amarillo a Almería, Granada, Málaga, Baleares (Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Tarragona, Murcia (valle de Guadalentín, Lorca y Águilas costa y en Campo de Cartagena y Mazarrón costa), Guipúzcoa, Vizcaya, Alicante, Castellón, Valencia y Melilla (costa). El temporal marítimo se elevará a nivel naranja (importante) en Asturias (litoral occidental y oriental), Ibiza (Mallorca y Menorca), Cantabria (litoral costa), Lugo y Pontevedra.

Mientras, Cádiz, A Coruña, Pontevedra, Alicante y Valencia estarán en aviso amarillo por lluvia. También de este nivel, pero por nieve, estarán Huesca, León, Zamora, Guadalajara y Madrid (sierra), mientras que los aludes activarán el mismo nivel de alerta en Barcelona, Girona y Lleida.

Por su parte, el viento pondrá en aviso amarillo Almería, Asturias (suroccidental, cordillera y Picos de Europa), Cantabria (litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra (vertiente cantábrica), Álava, Vizcaya, Ceuta y Melilla.

La AEMET prevé para este miércoles probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz. También habrá probables acumulados significativos de nieve en el Sistema Central, Cantábrica occidental y Pirineos, que podrán afectar a otras montañas de la mitad norte.

También habrá ascensos notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur, como también de las máximas en puntos del bajo Ebro. Al mismo tiempo, se esperan rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho y Alborán.

La jornada estará marcada por una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. La borrasca 'Harry' dejará cielos cubiertos y precipitaciones en zonas de Baleares y de la fachada oriental peninsular, abundantes en el cabo de la Nao, con tendencia a alejarse por el Mediterráneo a la par que se abrirán claros.

Además, con el paso de sistemas frontales que dejarán desde primeras horas cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, las lluvias se extendenderán de oeste a este, por lo que afectarán a la mayor parte del territorio.

Es probable que estas precipitaciones sean persistentes y fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz, así como --en menor medida-- en otras zonas de Andalucía occidental y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica.

La cota de nieve estará entre 1.100 y 1.300 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña, que podrán bajar hasta los 900 o 1.100 metros en el Sistema Central. En Canarias, se esperan cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas.

Al mismo tiempo, habrá bancos de niebla matinales en montañas, este de la meseta Sur y depresiones del nordeste. Además, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y tercio este peninsulares y este de las mesetas.

Las temperaturas máximas descenderán en la región comprendida entre Navarra, Madrid y Cuenca, con aumentos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsulares y Baleares, que serán localmente notables en el bajo Ebro. No obstante, en general, las mínimas aumentarán en la mitad oeste peninsular, notablemente en zonas del Cantábrico, meseta Norte y oeste de la Sur y permanecerá con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado de componente norte en Canarias y de suroeste y oeste en la Península y Baleares y flojo en el interior nordeste. Al principio de la jornada, el viento será de norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental. Asimismo se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Estrecho y Alborán, que también será posible en otros entornos de montaña del norte.