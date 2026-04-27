Lluvias y tormentas ponen mañana en aviso a 9 CCAA, con olas en Cádiz y descenso de las máximas en mitad sur peninsular

Archivo - Una persona con paraguas camina por el centro de La Coruña, a 19 de junio de 2022, en A Coruña, Galicia, (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este martes en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá aviso por oleaje en Cádiz y, más en general, las máximas bajarán en la mitad sur peninsular.

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Granada y Jaén; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora; Ciudad Real y Toledo; Badajoz y Cáceres; Lugo, Ourense y Pontevedra; Álava; y la Ibérica riojana.

AEMET ha señalado que la presencia de una masa de aire de origen subtropical dejará mañana un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas que podrían dejar algún chubasco ocasional desde primeras horas en el Cantábrico, Alborán o sureste peninsular.

A partir de las horas centrales, el organismo estatal espera que se desarrolle abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en amplias zonas de interior del norte y mitad occidental peninsular, así como en el centro, sierras del sureste y Pirineos. Según ha precisado, éstos podrán ir ocasionalmente acompañados de granizo y rachas fuertes de viento.

En este aspecto, considera probable que los chubascos lleguen a ser localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y de las Béticas orientales. Asimismo, se darán bancos de niebla matinales en regiones del extremo norte peninsular.

En lo que respecta a las islas, los cielos estarán poco nubosos en Baleares, si bien la situación irá aumentando a intervalos de nubes medias y altas. Mientras tanto, en Canarias se registrarán cielos nubosos o con intervalos nubosos y habrá la posibilidad de que caiga alguna precipitación débil y ocasional. Habrá calima tanto en la mitad sur como en Baleares, lo que provocará que las precipitaciones puedan darse en forma de barro.

En lo que concierne a los termómetros, AEMET señala que las máximas máximas ascenderán en el norte de Galicia y Asturias, con descensos en la mitad sur peninsular y pocos cambios en el resto. Por otro lado, dice que las mínimas estarán en aumento en Baleares, interior de Andalucía y meseta sur, que habrá un predominio de los descensos en el cuadrante nordeste y pocos cambios en el resto.

Por lo demás, durante la jornada predominará el viento flojo de componente este en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago y en los litorales del sur y noroeste peninsular, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuertes en los de Galicia, Estrecho y Almería. Asimismo, habrá viento de norte en Canarias, de flojo a moderado.