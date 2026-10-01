Lluvias y tormentas ponen mañana en riesgo a gran parte del país, con Tarragona, Castellón y Valencia en aviso rojo

Archivo - Una calle de Tarragona - AJUNTAMENT DE TARRAGONA - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gran parte del país estará este viernes en riesgo debido a las lluvias y las tormentas, con las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en aviso rojo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, Almerái y Granada estarán en aviso naranja por lluvias y tormentas y Jaén en aviso amarillo; en Aragón, en aviso amarillo por lluvias y tormentas estarán Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León, en aviso amarillo por ambos fenómenos estarán Ávila y Segovia; y en Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca estarán en aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas y Guadalajara en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Además, en Cataluña, Lérida estará en riesgo por lluvias y tormentas y Tarragona en riesgo extremo por lluvias y riesgo importante por tormentas; en Extremadura, Cáceres y Badajoz en riesgo por lluvias y tormentas; y en la Comunidad Valenciana, Alicante estará en aviso naranja por lluvias y tormentas y Castellón y Valencia en rojo por lluvias y naranja por tormentas.

Las lluvias y las tormentas pondrán también en riesgo importante a Baleares y la Región de Murcia, mientras que Madrid estará en aviso amarillo por estos dos fenómenos meteorológicos.

Este viernes se espera una jornada inestable por la presencia de aire frío en altura y un aporte de humedad del Mediterráneo. Durante la madrugada, se prevé que continúen los chubascos y las tormentas del día anterior en la Comunidad Valenciana y Tarragona; estos serán de intensidad torrencial y dejarán acumulaciones muy elevadas, especialmente en Castellón y Tarragona.

A partir del mediodía, la intensidad empezará a disminuir y las tormentas se desplazarán hacia la costa, donde podría darse algún chubasco fuerte durante la tarde. También de madrugada, se prevén chubascos localmente fuertes en Madrid y otros puntos del tercio este; durante la tarde, son probables los chubascos acompañados de tormenta y granizo, fuertes en ambas mesetas, Aragón y el sistema Ibérico y muy fuertes en el sureste y Baleares.

En el Cantábrico y el tercio este, se esperan cielos poco nubosos, y en Canarias, cielo nubosos en la vertiente norte de las islas y lluvias persistentes en La Palma.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el sureste y las zonas altas del extremo norte. En Canarias, habrá una intrusión ligera de calima desde el este.

Las temperaturas máximas descenderán en el arco mediterráneo y Baleares y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Las mínimas subirán en el oeste y bajarán en el este y Baleares. En Canarias, apenas habrá cambios en las temperaturas.

El viento será moderado en los litorales, del nordeste en las costas gallegas, donde puede alcanzar momentos de fuerte y del este en Baleares y en las costas cantábrica, mediterránea y de Alborán. En el interior, el viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este. En Canarias, el alisio soplará moderado.