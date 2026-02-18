Las lluvias de las últimas semanas fuerzan a ampliar el plazo para la reposición de varios juegos infantiles en Logroño

Archivo - Parque infantil en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado ampliar el plazo para los trabajos de reposición de varios conjuntos de juegos infantiles en diversos espacios de la ciudad. Una ampliación debida a las circunstancias meteorológicas adversas de las últimas semanas.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, con el objetivo de mejorar los espacios de juego infantiles de la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño realiza diferentes labores de rehabilitación y reparación de diferentes áreas de esta índole a lo largo del año.

En este sentido, recientemente se ha realizado la sustitución de los suelos de caucho amortiguadores de los espacios de juegos infantiles ubicados en las calles Clavijo (302 m2), Los Fueros (220 m2), el parque de La Cometa (200 m2), la avenida de Moncalvillo (171 m2) y el paseo Jerónimo Jiménez (155 m2).

En algunos de estos espacios, "en función de las necesidades, también se han sustituido algunos de los elemento de juego", ha dicho Sanz, que ha recordado igualmente que "se está a punto de inaugurar el primer parque infantil cubierto de la ciudad", en la Plaza Rosalía de Castro.

Pero debido a las fuertes lluvias de los últimos días, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación del plazo hasta el 20 de marzo para finalizar los trabajos en varias de las zonas infantiles previstas.

Es el caso, en concreto, de la plaza Fermín Gurbindo (175 m2), la calle Libertad -Varea- (155 m2) y el parque del Semillero (142 m2).

Los trabajos, adjudicados por la Junta el pasado 17 de septiembre, están siendo realizados por la empresa Urbabil 2000, S.L. por un importe de 146.289 euros (IVA incluido).