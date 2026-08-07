Localizado un hombre de 57 años que se había perdido en la pista de Hoyos de Iregua

Archivo - Ermita De Lomos De Orio - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Localizado, a las 16,01 horas, un hombre de 57 años que se había perdido en la pista de Hoyos de Iregua, en el término municipal de Villoslada de Cameros, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que se encontraba en perfecto estado de salud.

Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y al Técnico de Coordinación de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, y se ha movilizado a dos Agentes Forestales.

El hombre ha sido localizado y trasladado por los agentes hasta la Ermita de Lomos de Orio, donde se encontraba su vehículo estacionado, encontrándose en perfecto estado de salud.