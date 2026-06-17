Logroño abre plazo para presentar candidaturas para ser vendimiador y vendimiadora de San Mateo 2026

Archivo - Judith Duro de Francisco y David Schubert Yáñez, vendimiadora y vendimiador de las fiestas de San Mateo 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño abre este miércoles, 17 de junio, el proceso para presentar candidaturas para ser vendimiador o vendimiadora de la 69ª Vendimia Riojana. San Mateo 2026, que permanecerá abierto hasta el 3 de julio a las 14 horas.

Los requisitos que deben cumplir los candidatos y candidatas son haber nacido en Logroño o residir en la ciudad durante, al menos, los últimos 5 años; así como tener una edad mínima de 18 años.

Las candidaturas podrán presentarse en representación de asociaciones festivas, culturales, sociales y recreativas de la ciudad o bien a título individual de los interesados.

Estas solicitudes se podrán realizar por correo electrónico (festejos@logrono.es) o mediante la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Logroño, donde se debe adjuntar una ficha con datos personales que se incluye en las bases de la convocatoria junto con una fotografía actual tipo carné.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las candidaturas, los días 9 y 10 de julio, se convocará a los candidatos y candidatas para realizar las pruebas del proceso de selección, en el que se tendrá en cuenta, fundamentalmente, su personalidad e interés humano, así como su conocimiento de las tradiciones logroñesas.

La nueva pareja vendimiadora de la 69ª Vendimia Riojana. San Mateo 2026, se conocerá cuando finalice el proceso de selección, en el que los candidatos serán evaluados por un jurado.

Estará formado por la concejala de Festejos; un edil de la oposición municipal; un representantes de la Federación de Peñas de Logroño; uno de las Casas Regionales de Logroño; uno del Consejo de Juventud o del Consejo de Infancia; uno de la Asociación de la Prensa de La Rioja; uno de las Asociaciones Vecinales de Logroño; uno de asociación teatral o profesional de artes escénicas expresión oral o imagen pública; y un invitado por el equipo de Gobierno (ámbito de la comunicación, periodismo, cultura, turismo o promoción de la ciudad).

Como es tradición, la pareja seleccionada recibirá por parte del Ayuntamiento de Logroño el traje regional de La Rioja, que se quedarán en propiedad y que vestirán durante todos los actos en los que ejerzan la función representativa para la que han sido elegidos.

EL ORIGEN DE LOS VENDIMIADORES.

Hasta 1956 existía la 'Reina de los Juegos Florales', porque al menos desde 1901 se realizaban Juegos Florales en los que, además de la figura del 'Mantenedor', había una reina de la fiesta. Dichos juegos eran una suerte de certamen poético y se realizaban en el I.E.S. Sagasta y, posteriormente, en el Teatro Bretón.

Cuando en 1957 las fiestas de San Mateo pasan a ser Fiestas de la Vendimia Riojana, la 'Reina de los Juegos Florales' pasó a serlo de las fiestas de la Vendimia.

Con la Corporación Democrática de 1979 se decidió sustituir la denominación de 'Reina de la Fiesta' por 'Vendimiadora Mayor', para cuya elección se creó un jurado conformado por concejales, la comisión organizadora, entidades culturales, juveniles, centrales sindicales, asociaciones de vecinos, peñas y medios de comunicación.

Durante este período también hubo otras figuras, como la de la reina y las damas de la carroza del Ayuntamiento, las de reinas de las peñas y la presencia de otras vendimiadoras, a modo de corte de honor.

La figura del vendimiador y de la vendimiadora, tal y como hoy los conocemos, aparecieron en 1991, cuando por Comisión de Gobierno se aprobaron unas bases en las que se incluían sus funciones, requisitos y composición del jurado.