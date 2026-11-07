Archivo - Carroza Carnaval de Logroño 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño abre plazo de solicitud de plataformas para las carrozas del desfile de Carnaval 2027.

Así, desde el Consistorio se recuerda que se dispone de plataformas cuyo uso se cederá a las asociaciones o grupos que las soliciten y presenten un proyecto elaborado de la carroza, con planos y reproducción de sus elementos decorativos, así como indumentaria y número de personas que irán en la carroza.

Esta solicitud se debe realizar antes de las 14 horas del 13 de noviembre a través del correo electrónico festejos@logrono.es.

Las carrozas se montarán y desmontarán por los seleccionados sobre plataformas de 9 metros de largo y 2,5 de ancho y su altura máxima (plataforma + carroza) será de 4,5 metros.

El número máximo de personas en la carroza será de 15, debiendo formar parte de este, en caso de que sean niños y niñas, como mínimo un adulto.

La Unidad de Festejos será la encargada de seleccionar entre las solicitudes presentadas aquellas que considere con arreglo a criterios artísticos, estéticos, técnicos y de calidad, y lo comunicará a los seleccionados el día 20 de noviembre.

El Ayuntamiento de Logroño se encargará de la puesta a disposición de las plataformas en el lugar designado para el montaje de las carrozas y de su posterior transporte hasta el lugar del desfile, así como de los vehículos y conductores que remolquen las carrozas durante el desfile, y de su posterior retorno al lugar habilitado para el desmontaje.

La cesión de uso de las plataformas conllevará el compromiso de su mantenimiento en perfecto estado de conservación. .