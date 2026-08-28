Logroño abrirá el 3 de septiembre el dispositivo para temporeros, con 150 camas en el Polideportivo Titín III

Archivo - Imagen de archivo de la apertura del dispositivo el año pasado - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves, 3 de septiembre, se pondrá en marcha en Logroño el dispositivo para personas temporeras, que ofrece 150 camas en el Polideportivo Titín III, así como otros servicios como manutención, atención social, aseos, duchas, consignas o wifi para facilitar las comunicaciones de estas personas que acuden a la ciudad con el objetivo de trabajar en la vendimia.

El dispositivo de temporeros es un servicio de carácter subsidiario del Ayuntamiento de Logroño y del Gobierno de La Rioja para atender las necesidades básicas de todas las personas que acuden a trabajar a la vendimia y que requieren estos servicios.

El Ayuntamiento trabaja para atender a esas personas en todas sus necesidades de la forma más digna posible.

El objetivo es prestar los mejores servicios de acogida, de alojamiento, manutención y atención social a las personas temporeras sin recursos que acudan a Logroño en busca de empleo para la recogida de la uva, con la supervisión y control de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El dispositivo habilitado ofrece un total de 150 camas en el Polideportivo Municipal Titín III con servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención, wifi, recarga de móvil y servicio de acogida todos los días desde las 18 horas a las 7 horas.

El dispositivo se desarrolla durante aproximadamente un mes, periodo en el que se producen las labores de vendimia.

Como novedad este año, la carpa contará con una cubierta de color negro, una mejora orientada a optimizar las condiciones térmicas del espacio y favorecer una mayor eficacia del sistema de climatización.

En el dispositivo trabaja de lunes a domingo el personal de la empresa que gestiona el servicio, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Cruz Roja para cubrir adecuadamente todo el horario de apertura y llevar a cabo la limpieza diaria de las instalaciones.