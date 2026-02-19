Logroño acoge este jueves el estreno de 'La Gioconda', con tres grandes de la ópera - PRENSA VERSIÓN DIGITAL

LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La imponente producción de 'La Gioconda', grabada en 2024 en el legendario Teatro di San Carlo de Nápoles, y con un reparto estelar encabezado por Anna Netrebko, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier, llega por primera vez a los cines de todo el mundo. En La Rioja el esperado estreno se podrá disfrutar este jueves, 19 de febrero, en Logroño en la sala Cines 7 Infantes. En España, en 90 salas de 50 localidades.

La proyección se erige como un acontecimiento lírico de referencia internacional, reuniendo la grandeza musical de Amilcare Ponchielli, voces legendarias y una escenografía fastuosa en el teatro más antiguo de Europa en funcionamiento. Bajo la dirección musical de Pinchas Steinberg a cargo de la Orquesta del Teatro di San Carlo y la puesta en escena de Romain Gilbert, la ópera adquiere una fuerza teatral que conjuga la intensidad dramática con la majestuosidad visual.

La obra, célebre por momentos inolvidables como el aria 'Suicidio!' o la espectacular escena del carnaval veneciano, despliega todo el magnetismo del gran espectáculo operístico italiano. La producción cantada en italiano y con subtítulos en castellano, de 166 minutos, se distribuye en salas españolas gracias a Versión Digital. Forma parte de la serie de diez títulos escogidos de óperas grabadas desde los más prestigiosos teatros europeos que se proyectan por primera en cines.