Logroño acoge este sábado el I Open de Frontenis en el que participarán más de 100 personas de diferentes comunidades - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño acogerá desde este sábado, 7 de marzo, el I Open de Frontenis Logroño que se celebrará durante todo el día en cuatro frontones simultáneamente y que contará con la participación de 48 parejas de toda España, en categoría absoluta.

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, el director General de Deportes y Juventud, Diego Azcona, el presidente de la Federación Riojana de Pelota, Juan José Belmonte, y Javier Toribio, organizador del Open, han informado sobre este Open de Frontenis junto a varios de los participantes.

Esta competición, organizada por la Federación Riojana de Pelota, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, es el primer evento deportivo de esta disciplina a nivel nacional que se celebra en Logroño.

El certamen reúne a 48 parejas de Frontenis del País Vasco, León, Zaragoza, Navarra, Barcelona, Soria, Burgos, Asturias, Salamanca, Madrid, Valencia, Toledo y La Rioja.

"Este fin de semana participarán unas 100 personas de toda España, acompañadas de familiares y amigos, lo que contribuye una vez más a dinamizar el turismo deportivo que nos ayuda a promocionar Logroño", ha valorado Iglesias, quien ha agradecido "la organización de la Federación Riojana de Pelota para que este importante evento tenga lugar en nuestra ciudad".

El concejal ha animado a "las vecinas y vecinos a acudir a los frontones este sábado a disfrutar del mejor deporte. No podemos perder de vista que se trata de un deporte profundamente arraigado en nuestra tierra y en nuestros pueblos". Así, ha recordado que "en este encuentro van a participar los campeones y subcampeones de España en categoría absoluta de frontenis, será una competición de máximo nivel".

I OPEN DE FRONTENIS

En concreto, el I Open de Frontenis de Logroño se desarrollará el sábado 7 desde las 8,00 horas hasta las 14,00 horas aproximadamente en los frontones de Logroño Deporte de Las Norias y Varea, en el Adarraga del Ejecutivo regional y en el frontón de La Hípica.

Por la tarde, a partir de las 18,00 horas, tendrán lugar las fases de octavos, cuartos y semifinales en los frontones de Adarraga y Varea. La final se jugará en la Adarraga, la entrega de premios está prevista a las 20,00 horas.