Logroño acoge este sábado la XI Reunión en Danza que reúne nuevas voces de la creación coreográfica contemporánea - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Esta iniciativa está financiada por el programa Tan Cerca, impulsado por los ayuntamientos de Logroño, Santander y Bilbao, y por el IRJ

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS

El programa de ayudas "Tan Cerca" de los Ayuntamiento de Logroño, Santander y Bilbao, junto con el Instituto Riojano de la Juventud, financia la Reunión en Danza (La RED) - que celebrará su undécima edición el próximo sábado 28 de noviembre, a las 20 horas, en la sala Gonzalo de Berceo.

El encuentro vuelve a apostar por la creación coreográfica emergente y por el intercambio entre artistas y público, con una programación que reúne diferentes lenguajes y formas de acercarse a la danza contemporánea.

La compañía gallega Elahood será la invitada de esta edición con Intempestiva, una pieza que conecta la danza urbana con la poesía de Xela Arias.

A partir de una mirada femenina y transgresora, la propuesta explora la búsqueda de un lenguaje propio, cuestiona los cánones tradicionales y juega con los contrastes, los ritmos y los desequilibrios del movimiento.

La pieza encuentra en la poesía de Xela Arias una compañera de viaje. Ambas comparten una manera de mirar hacia la calle y los espacios públicos como lugares de encuentro y cuidados.

La programación contará también con tres artistas emergentes: Nekane García, con Algún día tendré que marchar; Helena Wilhelmsson, con Trembling Frequencies; y Celia Salvador, con Gritar en la grieta. Sus propuestas formarán parte de una jornada dedicada a descubrir nuevas miradas y acompañar el desarrollo de la creación coreográfica.

Las entradas para poder asistir a este evento tienen un precio de 6 euros y están disponibles en www.entradas.com y en la taquilla de la Sala Gonzalo de Berceo.

DOS TALLERES PARA AMPLIAR EL ENCUENTRO.

Esta edición, La RED amplía su programación con dos talleres que invitan a acercarse a la danza tanto desde la práctica como la gestión de proyectos artísticos.

El viernes 27 de noviembre, de 16 a 20 horas, la sede de On&Off acogerá un taller de autogestión en la danza impartido por Jemima Cano, productora y gestora cultural afincada en Bilbao y miembro de DOOS Colectivo.

Con más de 15 años de experiencia acompañando a artistas y organizaciones, Cano compartirá herramientas y conocimientos básicos para gestionar proyectos escénicos, definir y comunicar una propuesta artística, buscar financiación y distribuir espectáculos.

La sesión está dirigida a quienes quieran adquirir recursos para desarrollar sus proyectos y darles continuidad. El taller será gratuito para los socios de On&Off.

La programación continuará el sábado 28 de noviembre, de 10 a 12 horas, con un taller de iniciación al Waacking, también en la sede de On&Off, en la calle La Campa, 1, de Logroño.

No es necesaria experiencia previa, por lo que la actividad ofrece una oportunidad para descubrir esta práctica de danza y movimiento. El taller será gratuito para quienes presenten su entrada a la función de esa tarde y tendrá un precio de 3 euros para el resto de las participantes.

Las inscripciones para ambos talleres están disponibles en www.onoffteatro.com/calls.

MÁS DE UNA DÉCADA IMPULSANDO LA CREACIÓN EMERGENTE.

Desde su creación en 2012, La Reunión en Danza trabaja para impulsar la danza contemporánea desde fuera de los grandes centros de producción cultural.

A través de la colaboración entre Logroño, Santander y Bilbao, el proyecto busca generar oportunidades para que creadores emergentes puedan desarrollar su práctica profesional, presentar sus trabajos y establecer vínculos con otros artistas y espacios, contribuyendo así a la descentralización del sector.

Al mismo tiempo, el proyecto apuesta por acercar la danza contemporánea a nuevos públicos, especialmente en territorios como La Rioja, donde su presencia en la programación cultural es todavía limitada.

El objetivo es facilitar el encuentro entre artistas y espectadores, despertar el interés de personas que aún no han tenido contacto con esta disciplina y contribuir a que la danza contemporánea encuentre un lugar cada vez más presente en la vida cultural del territorio.