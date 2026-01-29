Logroño acogerá del 20 al 22 de febrero un festival con la guitarra como protagonista pero "abierto a todo el público" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Un festival enfocado a la guitarra pero abierto para todo tipo de público". Ésta es la carta de presentación del primer festival 'The Guitar Family 2026' que se celebrará en varios espacios de Logroño entre los días 20 y 22 de febrero.

Así lo ha explicado el músico y promotor del evento, Alfonso Herce, destacando que durante esos días Logroño se convertirá "en la capital de la guitarra' con conciertos, clases magistrales y diferentes actividades que se desarrollarán entre el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, La Gota de Leche y la Sala Fundición.

"MÚSICA, EDUCACIÓN, CULTURA Y TERRITORIO"

Un nuevo festival que nace "con el objetivo de reunir a guitarristas, músicos, profesionales del sector y público general en torno a la guitarra como instrumento universal".

Una experiencia que, además, une "música, educación, cultura y territorio" y que tiene un fin solidario ya que el 5 por ciento de los beneficios irá a la compra de material musical para niños en riesgo de exclusión "reforzando el papel de la cultura como motor social".

La inauguración del festival tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 17,00 horas en La Gota de Leche con una actividad especial con el artista chileno Vigilante, junto al propio Alfonso Herce, en un encuentro que combinará música electrónica, pop, rap, creación sonora y divulgación musical con la guitarra como fondo.

A la noche, tendrá lugar el concierto de Zenobia y Robert Rodrigo en la Sala Fundición de Logroño.

Con respecto a los conciertos, el sábado será el turno de Santi Campillo, guitarrista y fundador de M-Clan, acompañado de The Guitar Family Jam, una 'jam session' con músicos invitados. Finalmente, el domingo, también en la Sala Fundición habrá un vermú, a las 12,30 horas, con el concierto de 'Al Dual'.

CLASES MAGISTRALES Y TALLERES

Pero a estos grandes conciertos se suman también diferentes jornadas de clases magistrales y talleres dirigidos a guitarristas y músicos de todos los niveles. Así, el sábado 21 de febrero, desde las 10,00 horas, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acogerá esta jornada en la que participarán Robert Rodrigo, Santi Campillo, Toni Carrillo, Pablo García, Sefo y Marcelo Dal Santo, todos ellos "referentes en el mundo de la guitarra".

Las entradas por día y los bonos completos ya están a la venta a través de la web oficial del festival; www.theguitarfamily.com.

"MÁS QUE UN FESTIVAL"

Más que un festival, 'The Guitar Family' es una experiencia. Un punto de encuentro donde compartir pasión, aprender, descubrir nuevos sonidos y, sobre todo, vivir la música de cerca.

Un proyecto que une generaciones, estilos y formas de entender la guitarra: del rock al flamenco, del blues al clásico, del escenario al aula.

La misión de 'The Guitar Family' es clara: celebrar la cultura, apoyar a los artistas y hacer de Logroño un referente musical, cultural y humano.