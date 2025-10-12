Logroño acogerá en noviembre un encuentro del proyecto EDINT financiado con fondos europeos

La capital riojana ha sido uno de los 10 municipios seleccionados

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá el próximo 17 de noviembre un encuentro de los participantes en el proyecto EDINT para el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes financiado con fondos europeos. La iniciativa trabajará en la gestión del dato para favorecer el desarrollo de infraestructuras urbanas inteligentes.

La capital riojana es uno de los municipios participantes en el proyecto impulsado desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y que se coordina desde la FEMP. En el mismo también participan dos diputaciones, 36 empresas y centros de investigación.

La selección de Logroño se realizó por su alta madurez tecnológica, así como por contar con unos ecosistemas empresarial, académico y una red de ciencia y tecnología dinámicos.

El objetivo de EDINT es promover una economía del dato que facilite la toma de decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos, que potencie la modernización de las pymes en sectores claves como la movilidad y el comercio, y fomente un tejido empresarial innovador.

Para su implantación en las doce entidades locales seleccionadas desde la FEMP, el proyecto EDINT cuenta con una financiación global estimada de 12,96 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondeos Next Generation EU.

Esa financiación se destinará fundamentalmente al personal que trabajará en el proyecto, a materiales tecnológicos y audiovisuales y a licenciamientos de uso de herramientas digitales.

ENTIDADES LOCALES SELECCIONADAS

Las entidades locales seleccionadas son los municipios de La Coruña, Alcoy, Fuenlabrada, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mataró, Santander, Valencia y Logroño y las diputaciones generales de Badajoz y Jaén.

Desarrollarán acciones específicas en torno a tres grandes áreas temáticas: la movilidad inteligente mediante una combinación de algoritmia y datos de fuentes diversas, la gestión de las ciudades con mejora de la eficiencia y la sostenibilidad con la ayuda de la aportación de la Inteligencia Artificial, y la optimización de la transformación de las ciudades desde el soporte de los datos y de la IA.

A partir del proyecto EDINT, las ciudades y municipios participantes pondrán en común datos de varios sectores estratégicos a través de diferentes sensores e indicadores, como la movilidad urbana sostenible, la gestión eficiente de la luz y del agua, que se podrán compartir con otras ciudades y territorios y con los ámbitos empresarial, académico, científico y tecnológico para desarrollar nuevos productos y servicios desde el dato compartido y el gobierno abierto.

DE LA SMART CITY AL LO LAB

Una de las piezas clave para esta nueva etapa será la creación de la infraestructura digital de datos municipales Logroño Lab (LO LAB), que tomará como base la plataforma de smart city ya implementada, con la que mejorará la gestión municipal y la eficiencia de la ciudad a través de la economía de datos a partir de la gestión de diferentes plataformas e infraestructuras.

Para ello, el Ayuntamiento creará una Oficina del Dato en la que se recogerán los datos de los sistemas municipales propios y gestionados por terceros, así como los de otras entidades y agentes profesionales del ámbito local, regional, nacional e, incluso, internacional.

En la reunión mantenida esta semana, en la que participó el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, los socios del proyecto analizaron la situación actual de los espacios de datos en España, así como las oportunidades detectadas para el desarrollo del proyecto en los respectivos territorios.