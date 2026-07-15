Logroño adjudica el servicio de acogida y atención a personas sin hogar por 4,74 millones hasta 2029

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación del servicio de acogida y atención a personas sin hogar en la ciudad por un periodo de cuatro anualidades, hasta julio de 2029, con un importe de algo mas de 4,74 millones de euros.

Como ha explicado el hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, Francisco Iglesias, "tras revisar los programas municipales que se estaban desarrollando para dar respuesta a las necesidades de las personas sin hogar, el Ayuntamiento presentó a principios de año un nuevo servicio de acogida y atención para ofrecer una intervención integral para personas en riesgo y grave exclusión, con intervenciones individualizadas y adaptadas a cada realidad personal".

Una vez finalizado el proceso de licitación puesto en marcha en los últimos meses, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la prestación del servicio de acogida y atención de personas sin hogar a la empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social, SAU por un importe de 4.741.738,54 euros (IVA incluido), que se desglosan en cuatro anualidades:

Año 2026 (de agosto a noviembre): 526.859,84 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 1.580.579,51 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 1.580.579,51 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a julio de 2029): 1.053.719,68 euros (IVA incluido).

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Por otro lado, el Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, ofrece ayudas económicas de carácter extraordinario, transitorio y no periódico destinadas a paliar situaciones de urgencia a personas y/o familias afectadas por un estado de necesidad.

Para optimizar la gestión y tramitación de estas ayudas de emergencia social, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno al inicio de los trámites para crear una ordenanza municipal que regule estas ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad.