Logroño anuncia el día de su Patrona, la Virgen de la Esperanza, que se hermanará con Belén

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño se hermanará con Belén, tal como ha anunciado el alcalde Conrado Escobar, durante los actos organizados este jueves en honor a la Patrona logroñesa y Alcaldesa Mayor de la ciudad, la Virgen de la Esperanza.

Ha sido durante el emotivo discurso que el primer edil ha pronunciado en la tradicional misa solemne que se celebra cada 18 de diciembre en honor a la Virgen en la Iglesia de Santiago el Real, que ha registrado un lleno total.

El alcalde ha comenzado sus plegarias a la Virgen de la Esperanza implorando que "la salud llegue a cada rincón, a cada hogar, a cada familia logroñesa: la salud física, la mental, la salud emocional, la salud comunitaria y también la espiritual".

Un discurso en el que también ha resaltado "el cariño de todos los logroñeses y logroñesas a la Virgen, que se pone de manifiesto en la ofrenda floral que simboliza hoy la devoción de vecinos, asociaciones y entidades".

En este marco, el alcalde ha anunciado que "bajo la protección de la Virgen, Logroño expresa un compromiso firme y fraternal con la ciudad de Belén".

Así, ha avanzado que "el pasado 10 de diciembre, la Corporación de Belén ha decidido oficialmente solicitar el Hermanamiento con Logroño, un acto simbólico que representa el vínculo de paz y convivencia que Logroño comparte".

Como testimonio de este compromiso, el alcalde ha ofrecido a la Virgen de la Esperanza, para que la custodie, la cruz de olivo de Judea que le entregó el alcalde de Belén a finales de noviembre, durante la celebración del Festival de la Paz de Brescia.

Escobar le ha pedido a la Virgen que nos enseñe a "mirar con el corazón, a aceptar y aceptarnos sin juzgar, una mirada que derriba muros y revoluciona el mundo".

Así, el alcalde de Logroño ha solicitado a la Patrona que "nos libere de la indiferencia y la pobreza del individualismo y nos muestre el camino del compromiso y el bien común".

En ese sentido, Escobar le ha pedido que "alimente, cultive y cuide la mejor obra jamás edificada en esta ciudad; la convivencia serena entre diferentes", dado que, a su juicio, "convivir no significa perder, sino ganar todos, convivir significa construir desde lo común y cultivar la concordia".

Escobar ha recordado "a los excluidos, a los que viven en la calle y a las familias que no cuentan con recursos suficientes" y, en ese sentido, ha pedido "ayuda para anteponer las soluciones a las excusas" porque, según sus palabras "los excluidos son la verdadera medida del derecho, también en vivienda".

La celebración de la misa, oficiada por el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago; la práctica totalidad de la Corporación Municipal; y de una amplia representación de la clase política y social, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.

Al finalizar, la Virgen de la Esperanza, arropada por los miembros de su Cofradía, y tras ser agasajada justo antes de la salida del templo con una jota, ha salido en procesión que, seguida por gran cantidad de fieles, ha recorrido buena parte de las calles del Casco Antiguo de Logroño, antes de volver de nuevo a la Iglesia de Santiago.