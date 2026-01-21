Logroño aprueba un gasto de 9,9 millones de canon de limpieza y 11,1 millones de canon de recogida de residuos

Archivo - Contenedores en Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado los gastos derivados del canon de gestión del servicio de limpieza y del canon de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad.

Como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se ha dado visto bueno en primer lugar a un gasto estimado de 9.985.469,38 euros (IVA incluido) del canon de gestión del servicio de limpieza de la ciudad (frente a los 9.799.283 euros del año anterior).

Igualmente, se ha aprobado un gasto estimado de 11.137.663,89 euros (IVA incluido) del canon de gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y actividades complementarias (frente a los 10.929.994 euros del ejercicio anterior).

Ambas actuaciones, realizadas por la UTE Logroño Limpio, hacen referencia al período comprendido entre diciembre de 2025 a noviembre de 2026.

Ha aprovechado la portavoz del Ejecutivo local para recordar que "existe precisamente en la recogida de residuos sólidos un servicio que es absolutamente gratuito y que tiene un teléfono al que los ciudadanos pueden llamar cuando tengan la previsión de depositar esos residuos sólidos en los contenedores".

"Ese servicio -ha insistido- es gratuito, es continuo, es permanente y además se puede llamar a ese teléfono durante las 24 horas del día, es un servicio fundamental. Así, entre todos y con la colaboración de todos podemos precisamente hacer que Logroño cada día esté más limpio".

Por último, Sanz ha adelantado que "la semana que viene anunciaremos una nueva campa de limpieza por barrios con alguna novedad, todo porque vamos mejorando y vamos poniendo la tilde en algo tan fundamental como es la limpieza para que Logro luzca como se merece".