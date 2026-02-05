Logroño aprueba instar al Gobierno central a revisar "con carácter urgente" el trazado ferroviario riojano

Archivo - Estación De Tren. Panel Llegadas Salidas Retrasos Viajar Vacaciones - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión plenaria del mes de febrero, una moción planteada por el Partido Riojano en la que se reclama instar al Gobierno de España a revisar "con carácter urgente" el trazado ferroviario en todo el tramo riojano, así como a licitar "de inmediato la reparación de deficiencias" en la red en la ciudad.

En la defensa de su propuesta, que el PP ha apoyado, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha recordado que "todos hemos sufrido el déficit en nuestros trenes", apuntando que "hay comunidades a nuestro alrededor mejor dotadas y mejor atendidas en la red ferroviaria", en lo que ha considerado como "una deuda con Logroño de todos los Gobiernos centrales de cualquier color".

Y ha advertido que "a todas estas carencias además hay que unir ahora el mal estado de las infraestructuras", por lo que ha subrayado que "una vez que sabemos por dónde va a entrar el tren en Logroño, lo que plantea la moción es que de forma urgente se inspeccione todo el trazado y se arreglen las deficiencias que presente".

La portavoz de Podemos, Amaia Castro, ha reconocido que la red ferroviaria "falla por falta de mantenimiento y de inversión sostenida, tenemos una red frágil y no soporta ninguna incidencia, por lo que es fundamental ver qué falla y dejar de parchear".

María Jiménez, portavoz de VOX, ha afirmado que la propuesta "aborda una cuestión prioritaria e inaplazable, porque estamos hablando de vidas humanas", en una situación que deriva de "años de dejadez, parches y falta de inversiones bien orientadas, revisar es lo mínimo".

Desde el PSOE, su portavoz Luis Alonso ha argumentado el voto en contra de su Grupo en que "no sabe muy bien de qué va la moción", se plantea "sin dar datos ni informes, ni hablar con la Delegación del Gobierno", para concluir asegurando que "la red ferroviaria es segura y funcional".

El debate lo ha cerrado el concejal de Administración Pública Francisco Iglesias, quien ha apuntado el apoyo 'popular' a la moción "pero con un pellizco de monja" al PR+, "que mezcla churras con merinas", señalando tanto la mención a la red ferroviaria como al soterramiento en Logroño "tirando de orejas lo mismo al central que la Ayuntamiento".

Con todo, ha llamado a que "cuando piden estas cosas, se debe saber si de verdad hay alguna deficiencia grave, hay que ser cauto", aunque ha reitarado el apoyo "porque queremos que se haga estudio y se garantice que trazado en Logroño es seguro", avanzando que "ya han hablado con ADIF, estamos expectantes y velaremos por las seguridad en trazado municipal".

FINANCIACIÓN.

Se ha aprobado igualmente una moción, planteada por el Partido Popular, para "una financiación justa, suficiente y respetuosa" para los ayuntamientos, ya que, como ha detallado el portavoz 'popular', Miguel Sáinz, "somos la administración más cercana, la primera que da respuesta a los vecinos y vecinas, sea en la ciudad de Logroño o en cualquier ayuntamiento de España".

Ha citado la "asfixia" económica de los entes locales, con ejemplos como "la demora en el anticipo de las entregas a cuenta"; la demanda con la FEMP para que los remanentes se puedan destinar a inversiones financieramente sostenibles", como vivienda; la posibilidad de aumentar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos.

Especial referencia ha hecho a dos aspectos que inciden en las entidades locales: la asunción "de las competencias impropias que siguen siendo infradotadas desde el Estado"; y la necesidad de revisar el "basurazo".

Por parte de la oposición, la edil no adscrita Eva Loza ha apuntado que "no es el foro adecuado para esta moción, es el Congreso de los Diputados".

El regionalista Rubén Antoñanzas ha defendido "la necesidad de una financiación justa y apropiada para los ayuntamientos, que somos los grandes cumplidores de las administraciones".

Amaia Castro, de Podemos, ha afeado al PP que "no les veo pedir la derogacion de la Ley Montoro que es la que nos tiene asfixiados a los ayuntamientos de verdad".

Por VOX, su portavoz María Jiménez ha lamentado que "no haya igualdad" y achaca todo a "cesiones a los separatistas", considerando de todos modos que la moción es "oportunista".

Y para cerrar el debate, el portavoz socialista Luis Alonso ha recordado que "el año pasado se dio un 61% más por el Gobierno central a los ayuntamientos", ante lo que ha reclamado al Ejecutivo local "menos reclamaciones y más responsabilidad en el gasto".