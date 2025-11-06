Logroño aprueba la nueva Ordenanza de Terrazas, entre críticas de oposición por "falta de diálogo" y "no dar soluciones"

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, la nueva Ordenanza de Terrazas de la ciudad, una norma "necesaria" y "moderna" para el equipo de Gobierno, pero que la oposición ha criticado por estar elaborada con "falta de diálogo" además de "no dar soluciones".

Así, la nueva norma -que algunos de los Grupos de la Corporación han pedido que se retirara del orden del día- ha contado para su aprobación con los únicos votos del PP, y en contra del resto de formaciones -PSOE, VOX, IU-Podemos, Partido Riojano y de la concejala no adscrita Eva Loza-.

En defensa de la Ordenanza ha intervenido el concejal del Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, quien ha apuntado que "el nuevo texto viene a ser una norma moderna, que da respuesta al contexto actual y que viene a sustituir a otra ya obsoleta", mientras que ha asegurado que "es una norma que no es de un partido o de un Gobierno, sino de ciudad". En general, el nuevo texto reordena el espacio público y reduce el horario que actualmente tienen las terrazas en la ciudad, así como la superficie de ocupación de las mismas.

La aprobación de esta Ordenanza llega tras un amplio proceso participativo, en el que "el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones con diversos colectivos afectados por la norma, como asociaciones vecinales y sector hostelero".

Un proceso, añaden desde el Ejecutivo local, "que cristalizó en un anteproyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de febrero". Posteriormente, y tras el preceptivo periodo de alegaciones por parte de los grupos políticos municipales, el texto fue debatido y aprobado en el pleno ordinario del mes de mayo.

Tras la aprobación inicial en pleno, el texto ha sido sometido a exposición pública y, tras el pertinente estudio técnico de las alegaciones presentadas, se han introducido modificaciones, la mayor parte de carácter aclaratorio respecto a la propuesta original.

En este sentido se introducen aclaraciones sobre el carácter accesorio de las terrazas respecto de la actividad de los establecimientos de hostelería; la distancia libre que debe quedar para el tránsito peatonal; el cómputo de la superficie; la obligatoriedad de respetar 0,50 metros a ambos lados de accesos a portales o establecimientos para la colocación de barricas y mesas altas; o permitir el apilado de mamparas en la vía pública, ante la complejidad y molestias por ruido derivadas de su recogida de forma diaria.

Con la nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas se da respuesta a un triple objetivo:

Reordenación del espacio público con una reducción del espacio ocupado por las terrazas, dando prioridad al peatón e incrementando la tasa por ocupación del espacio público.

Reducción de horarios de las terrazas. Con la nueva Ordenanza se reduce una hora diaria de apertura de domingo a miércoles, dos horas los jueves y media hora los fines de semana con respecto a la norma vigente. Así, la nueva Ordenanza establece como horarios máximos permitidos, de domingo a jueves, hasta las 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 1,30 horas.

Proporcionalidad entre el espacio ocupado por las terrazas y los metros cuadrados que los negocios hosteleros tienen concedidos en sus licencias. Se reduce la superficie máxima autorizable de la terraza de 120 a 100 metros cuadrados.

Todo ello, "con la finalidad última de garantizar la convivencia y el equilibrio entre la dinamización de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles y con el respeto a los derechos de viandantes y residentes", finalizan desde el equipo de Gobierno municipal.

GRUPOS.

Para la concejala no adscrita Eva Loza, "el 'conradismo' no ha funcionado", ese "quedar bien con unos y con otros, que esta vez no ha contentado a nadie", porque, en sus palabras, "hay un clamor de hosteleros y vecinos en contra". Una situación ante la que ha llamdo "a alcanzar consensos".

Por el Partido Riojano, su portavo Rubén Antoñanzas ha refutado que "dice el gobierno que no es una ordenanza de partido, pero lo que seguro que no es es una ordenanza de ciudad, porque la han hecho completamente solos". Y aunque ha reconocido que "no es fácil hacerla porque hay que alcanzar equilibrio", ha apuntado que "si todos hubiéramos participado, porque solo nos la han dado con 24 horas, hubiera sido una ordenanza de todos". "No ha habido diálogo, se han sentado a contar un discurso", ha finalizado, reclamando su retirada "para llegar a consensos".

La portavoz de IU-Podemos Amaia Castro también ha coincidido en lamentar la falta de diálogo, y si bien ha saludado "que se reconozcan los problemas causados por las terrazas", ha criticado que "tras más de 20 años desde norma anterior, debería haberse hecho una nueva que diera solución a problemas, con diálogo y consenso, pero no es eso lo que trae esta ordenanza". "El Casco Antiguo se está quedando sin vecinos, mientras se convierte en parque temático del ocio. Es una oportunidad perdida", ha concluido.

La portavoz de VOX, María Jiménez, que también ha reclamado la retirada de la Ordenanza, ha apuntado igualmente "la falta de diálogo con los afectados, tanto vecinos como hosteleros, no es una ordenanza de Logroño, es una ordenanza del equipo de Gobierno, porque nadie de los afectados se siente representados por ella". Ha afirmado, así, que "pretende equilibrar intereses de ambos, pero no se alcanza nada de eso", por lo que ha considerado que "no es éste el momento de aprobarla definitivamente, deberíamos abrir un nuevo proceso de diálogo para incorporar demandas de vecinos y hosteleros".

Desde el Grupo Socialista, su portavoz Luis Alonso ha insistido en que "echamos también de menos el diálogo, no podemos aprobarla después de 24 años, en un mes de noviembre y luego olvidarnos", una situación que ha unido a la ausencia también de la regulación de las ZPAES. Ha defendido, además, "la creación de una comisión de trabajo", como plantearon los socialistas en una alegación a la ordenanza, "que sería fundamental para que se cumpla en la práctica lo que se plantea en la teoría".

Y por parte de los 'populares', la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz ha asegurado que "es el texto que Logroño necesita porque hacía más de 20 años que la ciudad no tenía una ordenanza de terrazas adecuadas", mientras que ha defendido que ha sido un trabajo participativo, hemos escuchado a todos, y somos conscientes de las necesidades de cada parte". Ha considerado que "la valentía de este texto" con aspectos como la reducción de horarios, al tiempo que ha avanzado que ya se contempla la creación de una comisión para hacer seguimiento del cumplimiento, en la que estarán presentes grupos políticos y todos los colectivos implicados.

CRÉDITOS.

Por otro lado, se han aprobado cuatro expedientes de modificación presupuestaria por suplementos de créditos -uno de ellos, relacionado con la iluminación monumental del Centro Histórico, en concreto para Palacio, Santiago, Museo de La Rioja, Parlamento y entorno del Museo-, y dos reconocimientos extrajudiciales de créditos -criticados por la oposición por reiterados-, todo ello, por un importe de más de 288.000 euros.