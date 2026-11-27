Pleno del Ayuntamiento de Logroño para aprobar los Presupuestos 2027. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño contará en el ejercicio de 2027 con un presupuesto que alcanzará los 210 millones de euros. Unas cuentas, que se han aprobado este viernes en un pleno extraordinario, contando con el único voto positivo del Partido Popular.

Mientras, la oposición ha acusado al Gobierno municipal de "enmendarse a sí mismo" con el proyecto presupuestario que también se ha tildado de "folleto electoral" y al que todos -PSOE, VOX, Podemos, PR+ y la concejala no adscrita Eva Loza- han votado en contra.

Como ha defendido el edil de Administración Pública, Francisco Iglesias, "son los últimos presupuestos de la Legislatura" y "los mejores para Logroño", que suponen la consolidación de un modelo basado en la planificación y la eficiencia", con varios principios, como "el mantenimiento de la sostenibilidad financiera"; "garantizar los servicios públicos esenciales"; "aumentar la inversión en proyectos estratégicos"; e "impulsar la administración digital".

Ha detallado, en cifras, que las cuentas estrictamente del Ayuntamiento alcanzan esos 210 millones, un 6,46% más que en 2026, con 14,45 millones más para Logroño Deporte -un 8,64% más-, lo que supone un presupuesto consolidado de 224,45 millones.

Ha destacado, además, que contienen "la bajada de la presión fiscal", en IBI "con reducción del tipo por cuarto año", en vehículos, el tipo del ICIO (al 2,92) y un 2,5% "por cuarto año también" en plusvalías "con un acumulado del 10%". Ha sumado "el mantenimiento o ampliación" de las bonificaciones fiscales, y la actualización de tasas y precios públicos "en un 3,6%, muy por debajo del IPC".

En el capítulo de ingresos, el concejal ha apuntado que la financiación procede de tres ejes: transferencias corrientes, 71 millones; impuestos directos, 59,9 millones; y tasas, 43,3 millones, con una "previsión prudente" ante unos Presupuestos Generales del Estado "que no están ni se les espera de momento".

Respecto a los gastos, ha citado "tres grandes capítulos: Personal, 64 millones, un 5,45% más; Bienes y Servicios corrientes, 92,2 millones, un 5,49% más; e inversiones reales, 22,6 millones, con un 19,52% de incremento".

También ha realizado Iglesias un desglose por áreas: Urbanismo contará con 68,5 millones, un 4,85% más hasta ser un 33% del total; Administración Pública, con 59,5 millones, un 13,64% más, hasta un 28% del total; Servicios Sociales, con 36,8 millones y un aumento del 0,57%, hasta ser un 17% del total; Igualdad y Alcaldía, 20,7 millones -un 3,15% más- y un 10% del total; Promoción de la Ciudad, con 9,9 millones, un 13,18% más y un 6% del total; y Relaciones Institucionales, con 2,3 millones, un 3,52% más y un 1% del total del presupuesto.

En cuanto a las inversiones, ha citado ejemplos como la ampliación del Teatro Bretón, los Barrancos de Oión y del Horcajo, la reforma del transporte público, la Antigua Estación, el Proyecto 1521, el Polígono Las Cañas, el impulso a la VPO, la finalización de la Villanueva, el Mundial 82, el campo de Las Gaunas, Doctores Castroviejo, San Antón, Ciudad Circular, Miguel Delibes, la Carretera del Cortijo o el programa contra la soledad no deseada.

Se ha referido igualmente a la admisión de 18 enmiendas de las 171 presentadas por parte de todos los grupos; ha puesto en valor que, dada la tramitación pendiente, las cuentas entrarán en vigor a 1 de enero de 2027; y ha subrayado, por último, que "cumple la estabilidad presupuestaria, con capacidad de financiación por 5,52 millones, y con la deuda, con ahorro positivo neto y un volumen de deuda viva del 47,68% -78,9 millones-, muy por debajo del límite del 75%".

GRUPOS.

Por parte de los Grupos, la concejala no adscrita Eva Loza ha recriminado al Gobierno local que el incremento de las cuentas responde "a mayor endeudamiento" y ha advertido especialmente del "descenso de un 16%" en el fondo de contingencia.

Ha incidido en que "el papel lo aguanta todo", pero ha subrayado que "estamos hartos de ver en todos los plenos expedientes de modificación presupuestaria", al tiempo que ha criticado la "escasa preocupación por las políticas sociales". Y, dado que son los últimos presupuestos del mandato, ha llamado a la "prudencia, porque se endeudan, pero la devolución la va a tener que hacer el próximo equipo de Gobierno".

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha apuntado a "cierta humillación" de Iglesias "porque hasta su propio Grupo ha tenido que enmedar los presupuestos, por primera vez en este Ayuntamiento", señalando que en el proyecto "aparece hasta 21 veces la palabra 'error'".

Todo, mientras "no hacen caso de las necesidades de la ciudadanía", e lo que ha citado reducción en varias inversiones, como en colegios "que pasa de 1,2 millones a medio millón"; parques, "que se reduce en 125.000 euros"; juventud, "de 480.000 a 70.000 euros"; "nada" en autobuses; o "ni un euro" para el Polígono Las Cañas. Especialmente, ha afeado "el abandono de Logroño por parte del Gobierno de La Rioja", con "cero capacidad de exigir nada" por parte del Ejecutivo local.

Para la portavoz de Podemos, Amaia Castro, ha apuntado también a "un día difícil" para el concejal de Administración Pública, "a quien le va a costar explicar lo inexplicable", en referencia a "las 12 ó 13 enmiendas que se hacen ustedes mismos", que, además, ha acusado de "estar copiadas en su mayoría de las de la oposición".

También ha sido muy crítica al afirmar "que, para cuadrar los presupuestos, reduce impuestos a los que más tienen, pero sube tasas y precios públicos a toda la ciudadanía", a lo que ha sumado que "muchas de las inversiones que introducen en las cuentas" -hasta 17 ha contabilizado la edil- "están financiadas con un euro, no parece un presupuesto, parece un bazar". "Es un folleto electoral", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de VOX, María Jiménez, ha afeado que no se han aprobado más que dos enmiendas de la formación "y parcialmente", cuando "un presupuesto debería estar orientado a mejorar la vida de los vecinos y para atender sus necesidades reales", apuntando a la "falta de diálogo y de voluntad de negociar" del Ejecutivo local.

Eso sí, ha coincidido en la crítica por las enmiendas 'populares'. "Cuesta creer que el PP se enmiende a sí mismo, y que coincidan con las enmiendas presentadas por otros grupos", ha afirmado, incidiendo en que el proyecto presupuestario "debe atender y priorizar las necesidades de los ciudadanos, no a la propaganda ante las elecciones de mayo".

El portavoz del PSOE, Iván Reinares, ha considerado que "estamos ante un mero trámite" para aprobar unas cuentas que responden "a un modelo de ciudad equivocado, centrado en anuncios y alejado de las necesidades reales de los ciudadanos". Ha señalado que "es un presupuesto récord" que se sostiene en más endeudamiento y recaudación, pero sobre todo "en el respaldo histórico de las transferencias del Gobierno de España".

Por eso, se ha preguntado "¿qué pasará si cambia el Gobierno y recauda menos por impuestos?", mientras que ha coincidido en criticar lo que ha llamado "enmiendas espejo" por parte del PP. Ha calificado el proyecto presupuestario como "un bluf", un "panfleto contable", reflejo de "dos modelos: el del PP, de trilerismo fiscal; y el del PSOE, en defensa de lo público", por lo que ha pedido "su retirada, para hacer un proyecto ejecutable".

Para cerrar el debate, Francisco Iglesias ha defendido el proyecto "previsible, previsor, orientado a los resultados, verificable, con los servicios públicos y los ciudadanos y familias en el centro". "210 millones para seguir mejorando Logroño, mirando al presente y al futuro y con una gestión responsable", ha concluido.