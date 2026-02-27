Logroño avanza en la implementación del proyecto Gemelos Digitales con cinco nuevos contratos por 3,16 millones

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el Proyecto Retech de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la adjudicación de cinco nuevos contratos por un valor total de 3.165.314,6 por parte de la Junta de Gobierno Local.

El primero, adjudicado a la empresa Suma Info, S.L. por una cuantía de 202.465,65 euros (IVA incluido), hace referencia al servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital de eficiencia energética y alumbrado.

El segundo, adjudicado a Odin Solutions, S.L. por 104.435,10 euros (IVA incluido), se centra en la implementación de un gemelo digital del riego.

El tercero, adjudicado a Suma Info, S.L. por 736.290,35 euros (IVA incluido), hace referencia al gemelo digital de flujos de movilidad.

El cuarto, adjudicado a la firma Grusamar Ingeniería y Consulting, S.L.U. por 202.453,60 euros (IVA incluido), se centra en la gestión del tráfico rodado.

Finalmente, el objetivo del quinto contrato, adjudicado a la empresa Data Base Storage, S.L. por 1.919.669,99 euros (IVA incluido), es el diseño, la configuración, la implantación y la puesta en marcha de una plataforma de compartición de los datos obtenidos a través de las acciones anteriores.

El objetivo del Proyecto Retech de Gemelos Digitales es desarrollar una plataforma virtual de integración de datos y gestión de servicios municipales.

De manera que sea ésta la que, autónomamente o con la mínima intervención humana posible, gestione en tiempo real y de forma articulada determinados servicios de la ciudad (como el riego de zonas verdes, la gestión del flujo de movilidad, del ciclo del agua o de diferentes procesos administrativos).

Igualmente, genere alertas tempranas de fallos en los servicios, que puedan ser valoradas por los técnicos del Ayuntamiento, para actuar a tiempo.

Además, permitirá crear una réplica digital de precisión que permitirá realizar simulaciones sobre los efectos que tendría en la ciudad cualquier condicionante externo que se quiera aplicar; convirtiendo el gemelo digital en un banco de pruebas.

Este proyecto cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

PERTE DEL AGUA

Logroño también continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas en este PERTE, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para la implantación de una plataforma inteligente de ayuda a la explotación de datos del ciclo del agua, así como un gasto de 144.428,60 euros (IVA incluido).