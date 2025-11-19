Logroño avanza en la tramitación del PERI 'Río San Miguel', que prevé 45 nuevas VPO en el entorno de Avenida de Burgos

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en la tramitación administrativa del PERI 'Río San Miguel', que prevé 45 nuevas VPO en el entorno de Avenida de Burgos, dando en este caso continudad a a esa parte de la ciudad directamente hasta El Arco y Yagüe, continúa avanzando en su tramitación administrativa.

En este sentido, como ha reseñado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio que suscribirán próximamente el Ayuntamiento de Logroño, la Junta de Compensación de la U.E. n.7.10 'Río San Miguel' y la constructora Profal XXI, S.L. para la ejecución de las obras de urbanización de espacios públicos limítrofes de la U.E. N07.6 'Pikolín' y el PERI n.º 36".

De este modo, "la Junta de Compensación se compromete a la ejecución de la obras de reurbanización mencionadas, así como de los trabajos de pavimentación del camino que conecta con la calle Manuel de Falla".

Además, "Profal XXI, S.L. consiente la constitución de una servidumbre de paso; y el Ayuntamiento asume la conservación y mantenimiento de la superficie objeto de esta servidumbre".

La próxima firma de este convenio, ha detallado la portavoz, se traducirá en 4.900 m2 de vivienda, con 45 de protección oficial; 14.200 m2 de espacio público; y 1.860 m2 de zonas de recreo.

"Seguimos danto prioridad a desatascar y poder revitalizar todos aquellos PERIs que se encontraban de una manera completamente parada", ha recalcado Celia Sanz.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y de varios puestos de trabajo contemplados en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Logroño.

Se trata, en concreto, como ha detallado la portavoz de:

1 plaza de técnico de administración especial (precedentes de la oferta de empleo público de 2022). Turno libre mediante concurso-oposición.

1 plaza de oficial albañil (oferta de empleo público de 2024). Turno libre mediante concurso-oposición.

1 plaza de oficial mecánico conductor (oferta de empleo público de 2023). Turno libre mediante oposición.

Los extractos de las bases de los tres procesos serán publicados en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es.

BELÉN MONUMENTAL DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.

Sanz ha recordado, por último, que el Parque Municipal de Servicios ha comenzado esta semana el montaje del belén monumental de la Plaza del Ayuntamiento, que abrirá sus puertas al público el 5 de diciembre, mientras que ha avanzado que "en próximos días" se dará a conocer tanto la fecha de encendido de las luces como la programación navideña.

En paralelo a estos trabajos, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para los servicios técnicos de iluminación, sonorización y efectos de este espacio a la empresa Sonovisión Centro Electrónico, S.L. por un importe de 11.670,55 euros (IVA incluido); y el contrato para los trabajos de ajardinamiento y ornamentación a la empresa Perica Obras y Servicios, S.A. por una cantidad de 35.567,95 euros (IVA incluido).

Al igual que en la pasada edición, el belén monumental contará con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones (entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales), 60 figuras y no expondrá animales vivos.

El conjunto se completará con la iluminación del edificio del Ayuntamiento, en cuya fachada se instalará una estructura de bombillas LED en forma de cascada para simular un cielo estrellado como fondo del belén.