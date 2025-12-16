Logroño celebra esta semana con diferentes actividades el Día Internacional de las Personas Migrantes - MOVIMIENTO POR LA PAZ

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Movimiento por la Paz, Rioja Acoge, ACCEM, Amnistía Internacional y Plataforma Bienvenidos Refugiados se han unido para crear un programa de actividades con el que mostrar a la ciudadanía la realidad de las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar para buscar un futuro mejor con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, el próximo 18 de diciembre.

Fue proclamado por la ONU en el año 2000 para reconocer las enormes contribuciones de las personas migrantes, visibilizar los desafíos que enfrentan y promover sus derechos humanos, destacando la necesidad de sistemas migratorios más justos e inclusivos en un mundo interconectado.

Para dichas entidades, la falta de vías legales y seguras que encuentran en este viaje tiene dos consecuencias muy graves: la primera es que muchas personas se ven obligadas a poner en riesgo su vida y su integridad tratando de llegar a España; la segunda es la exclusión social, al tener que esperar más de dos años para regularizar su situación, trabajando en la economía sumergida con un alto riesgo de abusos y explotación sin reconocimiento de derechos.

Durante esta semana "os invitamos a actividades dirigidas a todas las edades y en las que vamos a informar y sensibilizar en torno a estos temas".

Programación:

Logroño. 16 de diciembre: 'El relato de una historia real' - Amnistía Internacional. Lugar: Biblioteca Rafael Azcona. Horario: 19,00 h. a 21,00 h.

18 de diciembre: Paseo saludable por el Casco Antiguo dinamizado por Rioja Acoge, MPDL, Plataforma Bienvenidos Refugiados y ACCEM. Lugar de salida: Centro Salud de la Villanueva 10,00 h. Horario: 10,00 h. a 12,00 h.

18 de diciembre: 'Cuentacuentos multicultural' - Rioja Acoge. Lugar: Biblioteca Rafael Azcona. Horario: 17,00 h. a 19,00 h.

18 de diciembre: '18D. Actividades en la Plaza del Mercado' dinamizado por Rioja Acoge, MPDL, Amnistía Internacional, Plataforma Bienvenidos Refugiados y ACCEM.

Contarán con mesas informativas, ronda de juegos interactivos, realidad virtual 360º. Las personas asistentes podrán superar diferentes retos y conseguir su 'pasaporte migrante'. Lugar: Plaza del Mercado. Horario: 17,30 h. a 19,30 h.