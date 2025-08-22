Logroño celebrará el 14 de septiembre la imposición del primer pañuelo de San Mateo a los niños nacidos en el último año

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 3 de septiembre en el mail tuprimerpanuelo@gmail.com

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, junto al presidente de la Peña Aster, Juanjo Sánchez, ha presentado hoy una nueva iniciativa para las fiestas de San Mateo 2025, que se celebrarán del sábado 20 al viernes 26 de septiembre. Se trata de un acto previsto para el 14 de septiembre de imposición del pañuelo de San Mateo a los niños nacidos en el último año.

Lázaro ha comenzado su intervención destacando esta nueva propuesta para las fiestas que ha sido iniciativa de la Peña Aster y que el Ayuntamiento respalda y pretende que se consolide en la programación: 'Tu primer pañuelo'. Tal y como ha explicado, supone "una emotiva actividad para implicar a los más pequeños de nuestra ciudad en el significado de las fiestas".

La concejala ha explicado que, al igual que realizan otras localidades riojanas, "Logroño va a incorporar este año un acto en el que se impondrá el pañuelo de fiestas a aquellos niños de Logroño nacidos en el último año en nuestra ciudad". Con este acto, ha proseguido, "queremos dar la bienvenida a los nuevos logroñeses, hacerles partícipes de nuestras fiestas y sembrar en ellos la pasión por Logroño y sus tradiciones".

"Queremos que los niños sean protagonistas de nuestras fiestas porque ellos son el futuro de nuestra ciudad", ha expresado la concejala. El alcalde de Logroño participará en la imposición de los pañuelos Lázaro ha indicado que el acto se celebrará el domingo 14, a las 12,00 horas, en el Paseo del Espolón y contará con la participación del alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

En concreto, según ha explicado Sánchez, las familias que estén interesadas, podrán solicitar el pañuelo para "los niños que hayan nacido en Logroño entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025". Ha informado de que las inscripciones pueden realizarse hasta el 3 de septiembre en el mail tuprimerpanuelo@gmail.com.

En la solicitud debe adjuntarse la partida de nacimiento del niño o niña y especificar la elección del color del pañuelo azul o granate.

La concejala, finalmente, ha agradecido el esfuerzo y trabajo de las peñas en el desarrollo de las fiestas cada año y, en concreto, este gesto hacia los niños logroñeses, que considera, "una propuesta que enriquece nuestras fiestas".