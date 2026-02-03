Logroño celebrará el Carnaval 2026 del 12 al 15 de febrero con un programa de actividades para todos los públicos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval 2026 en Logroño comenzará el jueves 12 de febrero con actividades Pre-Fiesta y culminará el domingo 15 de febrero con el tradicional 'Entierro de la Sardina', contando con un programa de actividades para todos los públicos, con el desfile del sábado 14 como punto culminante con la participación de más de 3.000 personas.

Así lo ha anunciado la concejal de Festejos, Laura Rivas, quien ha estado acompañada en la rueda de prensa por Arappel, la hija primogénita de Aramis Fuster y Rappel -o lo que es lo mismo, Martín Nalda, en representación de Sapo Producciones-, que ha incidido en que, al coincidir en fechas con San Valentín, "queremos que los logroñeses se enamoren" durante esta fiesta.

La concejal de Festejos ha comenzado su intervención agradeciendo a todos los logroñeses y logroñesas su entusiasmo y dedicación en la preparación de estas fiestas.

"Vosotros sois los grandes protagonistas de carnaval y los que hacéis que esta fiesta transforme nuestras calles en un estallido de color y alegría. Durante estos días, nuestra ciudad se llena de vida, donde cada disfraz, carroza y actuación son una vibrante expresión de creatividad y talento", ha destacado Rivas.

"Esta celebración no solo refleja nuestras tradiciones, sino que también fomenta la convivencia entre vecinos y atrae a visitantes, convirtiendo nuestra ciudad en un espacio festivo que invita a todos a unirse a la celebración", ha expresado la edil.

En este sentido, ha apuntado Rivas que "este año se ha mejorado la fiesta de mayores, contaremos con proyectos de carrozas sorprendentes como el tren de Harry Potter y un dinosaurio de 13 metros".

CARTEL.

Sobre el cartel anunciador del Carnaval 2026 en Logroño, la concejala de Festejos ha explicado que la imagen es de la ilustradora Vanesa Borrell, 'Lady Desidia' y "se inspira en la tradición vinícola de Logroño, con un personaje mitológico que representa a fauno, figura ligada a la naturaleza, la alegría y la celebración, con reminiscencias de Baco, dios del vino".

El Ayuntamiento ha preparado una máscara de cartón con esta imagen, en cuyo reverso se presentan las fechas, horas y emplazamientos de las principales actividades del carnaval de la ciudad.

En total, 20.000 unidades que serán repartidas en su mayoría en los centros educativos de la ciudad, así como en otros servicios municipales, a los que se suman 600 carteles anunciadores que se colocarán en diferentes puntos y espacios de la ciudad.

EL PROGRAMA.

Como en ediciones anteriores, las ludotecas municipales se suman al programa con diversas actividades durante estas fechas. La primera celebración (pre-fiestas) se llevará a cabo el jueves 12 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento bajo el título 'Ludofest', que promoverá los valores positivos de la música a nivel educativo, emocional y social.

El viernes 13 de febrero, el Polideportivo Las Gaunas acogerá, a partir de las 17,30 horas, una fiesta de Carnaval dedicada a personas mayores, que incluirá un Concurso de disfraces y un espectáculo variado. Además, habrá un baile con discomóvil que recordará grandes éxitos musicales y "con algunas sorpresas".

El esperado desfile tendrá lugar el sábado 14 de febrero a las 18 horas, "media hora antes de lo habitual", y contará con 3.045 personas, gracias a la participación de 35 comparsas (4 con música en directo) y 6 carrozas pertenecientes a colegios, AMPAs, peñas y otros colectivos, además de alguna otra sorpresa.

Laura Rivas ha apuntado que "las carrozas de este año cuentan con proyectos muy trabajados y una gran variedad temática, algunos de ellos de carácter reivindicativo, como el que abordará la importancia del arte tradicional frente a la inteligencia artificial (IA), por ejemplo".

Otros de los disfraces versarán sobre la película Ratatouille, samba de Brasil, cuna de mi lengua, trajes típicos peruanos o bolivianos, bosque, chucherías, personaje General Espartero, Mago de Oz, Harry Potter, guerreros de Terracota, brujas, marineros, circo, piratas, la Bella y la bestia, vikingos y videojuegos.

El desfile seguirá su recorrido habitual, desde la calle Gonzalo de Berceo y recorrerá Marqués de Murrieta, Plaza Fuente Murrieta, Avenida Portugal, Miguel Villanueva, Vara de Rey, Muro del Carmen, Muro de Cervantes, Avenida de la Paz hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Al finalizar el desfile, alrededor de las 20,30 horas, se llevará a cabo la entrega de premios en las diversas categorías: comparsas, grupos y carrozas.

Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo teatral y musical 'Carnavayasos', que rinde homenaje con humor a las tradiciones logroñesas y riojanas. Unos payasos "expresamente para el Carnaval de Logroño", porque, con sus nombre, representan a "la roblanvera".

Posteriormente, a las 22,30 horas en la Plaza San Bartolomé se celebrará el concurso de disfraces en dos categorías: individual, con premios de 250 y 150 euros; y grupos, con premios de 700 y 400 euros. Para participar es necesario inscribirse previamente en el punto habilitado en la propia plaza desde las 21,30 hasta las 22,30 horas del día del concurso.

Durante el concurso, se celebrará la Gran Tómbola del Carnaval, el espectáculo teatral y musical 'Carnavayasos', además de la actuación de 'Bárbara Reina de la Pantaloneta' y otros personajes.

El cierre del carnaval será el domingo 15 de febrero con el 'Entierro de la Sardina', que tendrá lugar en la Plaza San Bartolomé a las 19 horas.

Este acto contará con actuaciones bajo la temática 'Cupido y el amor', así que, como ha aventurado Arappel, "lo mismo este año la sardina se muere de amor". Además, se celebrará el ya tradicional 'Concurso de lloros', donde se premiará a los mejores plañideros del cortejo fúnebre.