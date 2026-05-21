Logroño celebrará San Bernabé 2026 entre el 6 y el 12 de junio, con un programa con unos 300 actos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La tradición, la historia y la cultura se adueñarán de las calles de Logroño del 6 al 12 de junio en las fiestas de San Bernabé, celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Serán alrededor de 300 actos en un programa festivo que arrancará desde días antes con un festival de folclore riojano, visitas a colegios y centros de educación infantil, así como distintos conciertos y propuestas deportivas.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, ha presentado esta mañana el programa completo de las Fiestas de San Bernabé 2026, junto a Diego Rodríguez Robredo, diseñador del cartel. También ha estado acompañada por distintos colectivos y cofradías que participan de forma activa en la celebración de esta festividad.

Un programa que, como ha explicado Rivas, "aúna nuestras tradiciones más arraigadas y el refuerzo de nuestros símbolos con las ganas de disfrutar en la calle con los vecinos y vecinas de la ciudad y aquellas personas que en estos días nos visitan, una combinación que forja nuestro carácter y nos hace únicos".

La edil ha destacado que "la programación cuenta con una amplia variedad de actividades, diseñadas para todos los gustos y con una especial atención al público familiar, sin perder de vista los actos más representativos de la identidad logroñesa, como son el Reparto del Pan, Pez y Vino, el encendido de las luminarias y otros actos en cumplimiento del Voto".

Rivas ha querido agradecer "a todos los colectivos y voluntarios que se esfuerzan para que la tradición siga viva en la ciudad y que, con su trabajo desinteresado, permiten que todos los logroñeses y visitantes disfrutemos de unos días de hermandad únicos en el año".

TRADICIÓN Y FOLCLORE LOGROÑÉS

El 6 de junio a las 11,30 horas dará comienzo de forma oficial la celebración del patrón con el Cañonazo Inaugural y salvas de honor en el arco de San Bernabé. Ese mismo día, a las 13 horas se celebra la 'Comida de los humildes' en la Cocina Económica, acto en cumplimiento del Voto que se recuperó en el año 2024.

El miércoles 10 de junio a las 13,30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño tendrá lugar otro de los actos más tradicionales de estas fiestas: la entrega de las Insignias de San Bernabé, con las que este año se distingue a Agustín Abadía Plana, Teresa Álvarez Clavijo, Rosa Grandes León y Raquel Pérez Cuevas.

Ese mismo día, por la tarde, el Auditorio Municipal acogerá la recepción de niños y niñas representantes de la ciudad. La jornada del 10 de junio concluirá con la tradicional ofrenda floral y acto de evocación histórica en las Murallas del Revellín, así como con el encendido de las luminarias.

Con respecto a este último acto, uno de los más multitudinarios de las fiestas, el desfile saldrá nuevamente este año de la Casa de las Ciencias a las 23,30 horas, para proceder al encendido en la confluencia de las calles Portales y Juan Lobo, a las 00,15 horas del ya 11 de junio. Finalmente, se desfilará con las luminarias encendidas hasta el Revellín, para ofrecerlas a San Bernabé.

El día grande, jueves 11 de junio, tendrá lugar el tradicional Reparto del Pan, Pez y Vino en las Murallas del Revellín, de 10 a 14,30 horas, con unas 26.000 raciones. Se celebrará una misa solemne en honor de San Bernabé a las 11 horas en La Redonda, de donde partirá la procesión a las 12 horas, con un recorrido en el que el alcalde dará los tradicionales tres banderazos en el Arco de San Bernabé, Cuatro Cantones y la Puerta del Revellín.

Por la tarde, a las 18 horas, se conmemorará la entrega de las tres Flores de Lis al escudo de Logroño por parte de Carlos I. Y el día 12, se cerrarán las fiestas con el cumplimiento del voto del toro guisado.

El folclore también será protagonista. Así, el día 2 de junio habrá festival folclórico en la Fundación Ibercaja; el día 6, Festival Folclórico Infantil, a las 19 horas en la Plaza de San Bartolomé; los días 7 y 13 se han programado distintas exhibiciones de grupos de danzas en la Concha del Espolón. Y el día 11, a partir de las 12,30 horas, serán las jornadas de folclore riojano organizadas por Contradanza, con espacio para aprender a bailar la Jota de Logroño.

MÚSICA, DEGUSTACIONES Y PROTAGONISMO DE LAS PEÑAS.

La Federación de Peñas tendrá un papel clave con innumerables degustaciones, actividades y propuestas musicales repartidas por toda la ciudad durante todos los días de las fiestas. Destaca entre ellas la degustación de toro guisado en cumplimiento del voto de San Bernabé el viernes 12 de junio a partir de las 12 horas, en la calle Portales con Juan Lobo.

El parking del Revellín también será un importante centro neurálgico de la celebración, ya que acoge las actividades que organiza la Peña La Uva. Destacan tributos a grupos como Marea, Héroes del Silencio y El último de la fila o un concierto de Los Gandules, entre otras muchas propuestas musicales para todas las edades y gustos.

El Paseo del Espolón también va a ser escenario de grandes momentos musicales, como el concierto final de curso de la Escuela Municipal de Música el miércoles 3, el concierto 'Cantando a Logroño' o los dos pases de la Orquesta Phoenix, el día de La Rioja o la Exaltación a las Raíces Riojanas el 11 de junio a cargo de Aires de La Rioja.

VALOR HISTÓRICO, RECREACIONES Y ACTIVIDADES FAMILIARES.

El sábado 6 de junio se inaugurará el Campamento de la Milicia Logroñesa y el Campamento Militar Francés en el parque del Ebro que será testigo de actividades de todo tipo durante los días festivos, además de las recreaciones, arengas y otras actividades.

Distintas plazas y calles del Casco Antiguo de Logroño serán el emplazamiento para el tradicional Mercado Renacentista que se inaugurará la mañana del sábado 6 de junio y cerrará el 11 de junio, abriendo todos los días de 10 a 22 horas.

Los niños y jóvenes cuentan con un gran protagonismo en la programación de esta festividad, con la visita a diversos colegios de las asociaciones recreacionistas durante los días previos a la fiesta, conciertos infantiles o una batalla de agua.

Destaca la muestra de Diorama Playmobil bajo el título "La defensa del asedio de Logroño, 1521", que se podrá visitar de manera gratuita en la Plaza de Abastos entre el 8 de junio y el 10 de julio.

Además, dos de las actividades que congregan cada año a mayor número de familias son el Reloj de San Bernabé, que se podrá disfrutar los días 10 y 11 de junio, y los fuegos artificiales desde el Parque de La Ribera, el día 10 de junio a las 23 horas.