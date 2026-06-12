Logroño cierra este las fiestas de San Bernabé con misa, traslado de la imagen del santo y degustación de toro guisado

Archivo - Elaboración del toro guisado en las fiestas de San Bernabé - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Logroño cierra este viernes las fiestas de San Bernabé 2026 con varios actos para evocar la defensa de la ciudad en 1521 y para cumplir con el Voto de San Bernabé. A las 11,00 horas, tendrá lugar en la concatedral de La Redonda la misa en sufragio por los héroes de la defensa de la ciudad en 1521.

De 12,00 a 14,00 horas, en la confluencia de las calles Portales y Juan Lobo, se realizará la degustación de toro guisado en cumplimiento del Voto, acto organizado por la Federación de Peñas de Logroño. Finalmente, a las 13,30 horas, se llevará a cabo el traslado de la imagen de San Bernabé, desde las Murallas del Revellín hasta Rodríguez Paterna.

Si bien los festejos concluyen oficialmente mañana viernes, el sábado se ha programado el XIV Festival Nacional de Folclore organizado por el grupo Aires de La Rioja. Tras la recepción de los participantes en el Ayuntamiento a las 18,30 horas, habrá un desfile hasta llegar al Espolón, donde tendrá lugar este evento.