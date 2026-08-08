Logroño, la ciudad española donde más jóvenes quieren estudiar fuera de su comunidad

Archivo - Varios alumnos son nombrados para realizar el primer examen de la primera jornada de selectividad 2025 en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Logroño es la ciudad española donde más jóvenes de Bachillerato están dispuestos a estudiar fuera de su comunidad: un 74 por ciento lo haría, la cifra más alta de todo el país, según un estudio elaborado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, celebrada de octubre de 2025 a febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

El informe, realizado a una muestra de 1.500 jóvenes de distintas provincias de España -la mayoría, de segundo de bachillerato- en el curso 2025-2026, analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios.

El 74 por ciento de los jóvenes de Logroño estudiaría fuera de su comunidad, la cifra más alta de toda España, muy por encima del 33 por ciento de media nacional. Solo un 20 por ciento se quedaría a estudiar en su propia provincia, una de las cifras más bajas del país, mientras que apenas un 4 por ciento se plantea estudiar en el extranjero.

LA VOCACIÓN PRIMA SOBRE LAS SALIDAS PROFESIONALES

El estudio revela también que el 68 por ciento de los jóvenes de Logroño elegirá su carrera por vocación, muy por encima del 56 por ciento de media nacional, mientras que solo un 16 por ciento se fijará en las salidas profesionales, por debajo del 28 por ciento de media de España.

En cuanto a sus preferencias laborales, el 44 por ciento aspira a trabajar en una empresa privada, el 25 por ciento opositará para ser funcionario y el 23 por ciento quiere ser emprendedor, cifras todas ellas cercanas a la media nacional (38 por ciento, 26 por ciento y 32 por ciento, respectivamente).

Respecto a dónde les gustaría desarrollar su carrera profesional, solo el 10 por ciento de los riojanos prefiere quedarse en su provincia, una de las cifras más bajas de España, muy por debajo del 32 por ciento de media nacional. El 39 por ciento estaría dispuesto a trabajar en cualquier sitio de España, un 18 por ciento se iría al extranjero y a un 33 por ciento le resulta indiferente el lugar, muy por encima del 21 por ciento de media nacional.

APUESTA POR LAS CARRERAS CIENTÍFICAS

El 53 por ciento de los estudiantes de Logroño elegirá un grado del área científica: mientras el 27 por ciento optará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción, un 26 por ciento se decantará por el área de Ciencias de la Salud. Por su parte, el 20 por ciento estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas, un 13 por ciento, Educación, un 9 por ciento, Arte y Humanidades, y un 5 por ciento cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial, moda...).